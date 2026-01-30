Quentes e gelados: a surpreendente variedade dos desertos da Terra

Por Flipar
2º Ártico (13.726.937 km²) – No extremo oposto, este deserto fica no Polo Norte. Abrange quase toda a parte Ártica do planeta, ocupando territórios da Escandinávia, Sibéria, Alasca, Groenlândia e Canadá.
3º Deserto do Saara (9.100.100 km²) – Maior deserto quente do mundo, com imagem típica do que as pessoas veem como deserto, seco e arenoso. O Saara abrange 11 países: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Chade, Níger, Mali, Mauritânia e Saara Ocidental.
Recentemente, uma foto divulgada pela NASA, a agência espacial americana, causou espanto por parecer uma gigantesca caveira no Deserto do Saara.
A foto, feita por um astronauta da Estação Espacial Internacional, na verdade, mostra a cratera de um vulcão, que, visto do alto, tem esse formato curioso. Trata-se do Vulcão Trou au Natron, no norte do Chade . A cratera tem 1 km de profundidade e um diâmetro de 6 a 8 km.
A parte branca da cratera, que cria esse formato de um crânio, é natrão, uma mistura de substâncias que têm o sódio como base: cloreto, sulfato, carbonato e bicarbonato.
5º Deserto de Gobi (1.300.000 km²) – Fica no norte da China e no sul da Mongólia. Gobi significa deserto em mongol. A 1.200m de altitude, é um deserto frio, com temperatura média de 2ºC.
6º Deserto do Kalahari (930.000 km²) -Abrange partes de Angola, Botsuana, Namíbia e África do Sul. Fica numa depressão para onde flui a bacia do Calaári. Tem dunas avermelhadas e vegetação xerófila (adaptada à aridez).
8º Grande Deserto de Vitória (647.000 km²) – Fica no Sudoeste da Austrália, entre as montanhas de Pilbara e Kimberley. Com tom avermelhado, é território considerado sagrado dos aborígenes, povo milenar nativo da região.
9º Deserto Sírio (520.000 km²) – Fica na Península Arábica, abrangendo partes de Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita e Kuwait. Historicamente habitado por povos beduínos, ainda já tribos que permanecem na região, perto dos oásis
Uma curiosidade sobre desertos arenosos é que a amplitude térmica é bem dilatada. Assim, pode fazer 50ºC durante o dia e chegar a temperaturas abaixo de zero à noite.
Um dos tipos de deserto surge em regiões equatoriais, de latitude média, quando o ar quente que sobe acaba descendo muito seco. É o caso do Deserto de Tengger, na China.
Outra espécie de deserto ocorre quando correntes de vento sopram do equador para os trópicos em altitudes bem elevadas. Um típico exemplo disso é o Deserto do Saara, na África.
Também há desertos que se formam por causa de barreiras naturais, quando a chuva cai antes de avançar sobre a região montanhosa. É o caso do Deserto da Judeia, em Israel.
Em 2022, por causa da Copa do Mundo no Qatar, o Deserto de Khor Al Abaid, tornou-se um dos assuntos que atraíram a curiosidade. Fica a apenas 60 km da capital Doha e, por isso, acabou sendo visitado por muitos turistas.