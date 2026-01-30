Quentes e gelados: a surpreendente variedade dos desertos da Terra

Por Flipar

2º Ártico (13.726.937 km²) – No extremo oposto, este deserto fica no Polo Norte. Abrange quase toda a parte Ártica do planeta, ocupando territórios da Escandinávia, Sibéria, Alasca, Groenlândia e Canadá.
Imagem de JayMantri por Pixabay

3º Deserto do Saara (9.100.100 km²) – Maior deserto quente do mundo, com imagem típica do que as pessoas veem como deserto, seco e arenoso. O Saara abrange 11 países: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Chade, Níger, Mali, Mauritânia e Saara Ocidental.
Imagem de ringog5 por Pixabay

Recentemente, uma foto divulgada pela NASA, a agência espacial americana, causou espanto por parecer uma gigantesca caveira no Deserto do Saara.
Divulgação NASA

A foto, feita por um astronauta da Estação Espacial Internacional, na verdade, mostra a cratera de um vulcão, que, visto do alto, tem esse formato curioso. Trata-se do Vulcão Trou au Natron, no norte do Chade . A cratera tem 1 km de profundidade e um diâmetro de 6 a 8 km.
Gerhard Holub ? wikimedia commons

A parte branca da cratera, que cria esse formato de um crânio, é natrão, uma mistura de substâncias que têm o sódio como base: cloreto, sulfato, carbonato e bicarbonato.
Gerhard Holub ? wikimedia commons

5º Deserto de Gobi (1.300.000 km²) – Fica no norte da China e no sul da Mongólia. Gobi significa deserto em mongol. A 1.200m de altitude, é um deserto frio, com temperatura média de 2ºC.
Falkenpost por Pixabay

6º Deserto do Kalahari (930.000 km²) -Abrange partes de Angola, Botsuana, Namíbia e África do Sul. Fica numa depressão para onde flui a bacia do Calaári. Tem dunas avermelhadas e vegetação xerófila (adaptada à aridez).
Imagem de Tobi por Pixabay

8º Grande Deserto de Vitória (647.000 km²) – Fica no Sudoeste da Austrália, entre as montanhas de Pilbara e Kimberley. Com tom avermelhado, é território considerado sagrado dos aborígenes, povo milenar nativo da região.
Marian Deschain wikimedia commons

9º Deserto Sírio (520.000 km²) – Fica na Península Arábica, abrangendo partes de Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita e Kuwait. Historicamente habitado por povos beduínos, ainda já tribos que permanecem na região, perto dos oásis
Theklan - wikimedia commons

Uma curiosidade sobre desertos arenosos é que a amplitude térmica é bem dilatada. Assim, pode fazer 50ºC durante o dia e chegar a temperaturas abaixo de zero à noite.
pixabay

Um dos tipos de deserto surge em regiões equatoriais, de latitude média, quando o ar quente que sobe acaba descendo muito seco. É o caso do Deserto de Tengger, na China.
wikimedia commons

Outra espécie de deserto ocorre quando correntes de vento sopram do equador para os trópicos em altitudes bem elevadas. Um típico exemplo disso é o Deserto do Saara, na África.
JISphoto pixabay

Também há desertos que se formam por causa de barreiras naturais, quando a chuva cai antes de avançar sobre a região montanhosa. É o caso do Deserto da Judeia, em Israel.
Inbal & Nir de Arad, Israel - Flickr

Em 2022, por causa da Copa do Mundo no Qatar, o Deserto de Khor Al Abaid, tornou-se um dos assuntos que atraíram a curiosidade. Fica a apenas 60 km da capital Doha e, por isso, acabou sendo visitado por muitos turistas.
Divulgação Goway Travel

