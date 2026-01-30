Quentes e gelados: a surpreendente variedade dos desertos da Terra

A foto, feita por um astronauta da Estação Espacial Internacional, na verdade, mostra a cratera de um vulcão, que, visto do alto, tem esse formato curioso. Trata-se do Vulcão Trou au Natron, no norte do Chade . A cratera tem 1 km de profundidade e um diâmetro de 6 a 8 km.