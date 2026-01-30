Recém-casada e com mansão: Selena Gomez chega em alta ao Grammy

A presença no Grammy dialoga com uma carreira marcada por reinvenções, interrompida por desafios de saúde após o diagnóstico de lúpus em 2013, a quimioterapia e o transplante de rim em 2017.

Mais recentemente, Selena também tornou pública a luta contra o transtorno bipolar, ampliando seu papel cultural além do entretenimento.

Sua carreira, aliás, ajudou a torná-la integrante do grupo dos bilionários, com uma fortuna estimada em 1,3 bilhão de dólares! Ela é uma das mais jovens bilionárias dos Estados Unidos. Vamos relembrá-la, então!
Selena Gomez nasceu em 22 de julho de 1992, em Grand Prairie, no estado do Texas. Sua trajetória no entretenimento começou cedo, com aparições em programas infantis como “Barney e seus Amigos” (2002-2004).
A partir daí, ela ganhou ainda mais notoriedade ao interpretar Alex Russo na série de sucesso “Os Feiticeiros de Waverly Place” (2007-2012), do Disney Channel.
No cinema, Selena participou de filmes como “Pequenos Espiões 3: Game Over” (2003), “Monte Carlo” (2011), “Tudo Para Ficar Com Ela” (2014), “Um Dia de Chuva em Nova York” (2019) e Dolittle (2020).
Além da atuação, Selena conta com uma carreira musical de sucesso. Iniciou sua trajetória musical em 2009, com a banda Selena Gomez e The Scene, que lançou diversos hits como “Love You Like a Love Song” e “Naturally”.
Posteriormente, ela seguiu carreira solo, com álbuns como “Stars Dance” (2013), “Revival” (2015), e “Rare” (2020). Seu estilo musical mescla pop, dance e RnB, e suas músicas frequentemente tratam de temas como amor, autoconfiança e superação.
Selena sempre foi associada às causas sociais, além da defesa pela saúde mental. Ela também sempre foi aberta sobre suas lutas pessoais, incluindo seu diagnóstico de lúpus. Desde 2009, Selena é embaixadora da UNICEF, melhorando a vida de crianças pelo mundo.
Em 2017, engatou um romance com o também cantor The Weeknd, que não chegou a durar nem um ano. Desde dezembro de 2023, Selena vive um relacionamento com o produtor musical Benny Blanco.
Selena também é conhecida por suas “amizades de milhões”. Suas melhores amigas são as cantoras Taylor Swift e Vanessa Hudgens.
Atualmente, ela estrela e produz a série de sucesso “Only Murders in the Building” (2021-), ao lado de Steve Martin e Martin Short.
Além disso, Selena Gomez cofundou a startup de saúde mental Wondermind, ao lado de sua mãe, Mandy Teefey, e da empresária Daniella Pierson.

Avaliada em US$ 100 milhões em 2022, a plataforma disponibiliza uma variedade de recursos voltados para a saúde mental, como artigos, podcasts e uma newsletter.
