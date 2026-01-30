Esses são os sobrenomes mais comuns no Brasil

Por Flipar

Presente em 34 milhões de brasileiros, o sobrenome corresponde a 16,7% da população. Inúmeras personalidades nacionais, como o presidente Lula e o jogador de futebol Neymar, carregam esse sobrenome.

Ricardo Stuckert/PR

A origem de ?Silva? vem do latim silva, que significa ?selva? ou ?floresta?.

Divulgação/Defensoria Pública

Segundo o IBGE, o nome era tradicionalmente associado a pessoas que viviam em regiões de vegetação farta ou áreas rurais, e acabou se popularizando de forma definitiva com a colonização portuguesa.
Tânia Rêgo / Agência Brasil

A história do nome também está ligada a aspectos sociais do período colonial. Muitos portugueses que chegavam ao Brasil e desejavam preservar o anonimato adotavam o sobrenome Silva.

Reprodução TV Band

O segundo sobrenome mais comum é Santos, presente em 21,4 milhões de pessoas, o que representa cerca de 10,4% dos brasileiros.

Fotos Públicas

Juntos, esses dez sobrenomes compõem boa parte da estrutura familiar brasileira.
Agência Brasil/Divulgação

A pesquisa também revela a distribuição regional dos sobrenomes. Os Silvas estão mais concentrados no Nordeste, especialmente em Alagoas e Pernambuco.

Raphael Lorenzeto de Abreu/Wikimedia Commons

Em Alagoas, 35,75% dos habitantes têm esse sobrenome; em Pernambuco, o índice chega a 34,23%.

Legacy600 wikimedia commons

O município de Belém de Maria (PE) chama atenção por ter 63,9% de seus moradores com o sobrenome Silva, a maior concentração do país.
Divulgação

O sobrenome, embora fortemente associado à língua portuguesa – aparece em outros países lusófonos como Portugal, Angola e Moçambique – também é encontrado, em menor proporção, na Espanha e na Itália.
Jose Miguel Guardeño por Pixabay

A iniciativa complementa o projeto Nomes no Brasil, que reúne informações sobre nomes e sobrenomes registrados no país, permitindo consultas por frequência, origem e distribuição geográfica.
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Veja mais Top Stories