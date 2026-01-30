Brasileiros famosos que têm ascendentes na Rússia

Angélica é apresentadora, atriz e ex-cantora, nascida em Santo André (SP) em 30/11/ 1973. Ficou famosa ainda criança com o programa ?Clube da Criança? e consolidou carreira na TV Globo com atrações como ?Vídeo Game? e ?Estrelas?. Nos últimos anos, tem se dedicado a projetos pontuais e a apresentar o podcast ?Angélica: 50 & Tanto? (GNT/Globoplay), lançado em 2023.