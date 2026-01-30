Árvore brasileira com mau cheiro produz sementes ‘milagrosas’

A percepção de um cheiro como agradável ou desagradável pode variar bastante de pessoa para pessoa.
PublicDomainPictures por Pixabay

De acordo com pesquisadores, moléculas mais pesadas e voláteis geralmente são associadas a odores desagradáveis, enquanto moléculas mais leves tendem a ser mais agradáveis ao olfato.
Age Cymru/Unsplash

Embora não haja estudos que determinem quais são cheiros mais fedorentos do mundo, o Guinness World Records já identificou alguns itens considerados os mais malcheirosos em suas respectivas categorias; confira!
benzoix/freepik

Ele superou 14 outros tipos durante uma avaliação conduzida por 19 especialistas em olfato, além de uma espécie de “nariz eletrônico”.
reprodução/instagram

A intensidade de seu cheiro foi descrita por um jornalista como semelhante ao de um curral cheio de esterco, sendo detectável a até 50 metros de distância. O odor é tão forte que seu transporte em veículos públicos na França é proibido.
reprodução/instagram

Planta ? Rafflesia arnoldii: Conhecida popularmente como flor-cadáver, essa planta emite um odor semelhante ao de carne em decomposição, estratégia que utiliza para atrair moscas que atuam como polinizadoras.

pixabay

Pássaro ? Jacu-cigano: Essa ave encontrada nas regiões de rios e lagos de águas calmas da Amazônia, chama a atenção por sua aparência peculiar, com penas eriçadas e uma cabeça colorida.
flickr - Alejandro Bayer Tamayo

No entanto, o que mais se destaca no Jacu-cigano é o cheiro forte que ele libera porque ele se alimenta de folhas e as digere de maneira semelhante ao processo digestivo de uma vaca, ou seja, fermenta o alimento em seu intestino e gera um odor que lembra esterco.
wikimedia commons/Philipp Hoenle

Fruta ? Durian: Nativo do Sudeste Asiático, o durian é uma fruta conhecida por sua casca cheia de espinhos. No entanto, o que mais afasta possíveis consumidores é o seu cheiro intenso e desagradável.
wikimedia commons/Dudva

Em vários países da região, o consumo dessa fruta é proibido em hotéis e transportes públicos, já que seu aroma remete a enxofre, esgoto e alimentos estragados.
freepik/jcomp

Apesar do odor marcante, muitas pessoas apreciam o sabor doce do durian. Até por isso, a fruta é muito consumida em alguns lugares.
wikimedia commons/Maksym Kozlenko

Planeta ? Urano: Um estudo científico revelou que a atmosfera de Urano possui sulfeto de hidrogênio, substância responsável por um odor semelhante ao de ovo podre.

domínio público

Além disso, Urano possui outro recorde impressionante: é o planeta com a temperatura atmosférica mais fria já registrada no Sistema Solar: ?224 °C.
NASA/Domínio Público

Sapo-fedorento: O nome já entrega. Quando se sente ameaçado, esse pequeno anfíbio libera um cheiro na pele composto pela mesma substância encontrada no líquido fétido liberado pelos gambás.
American Museum of Natural History/Reprodução

Uma curiosidade é que o sapo-fedorento (Aromobates nocturnus) permaneceu desconhecido pela ciência até ser identificado em 1991, na Venezuela.

Reprodução USP Foto: Leandro Moraes

Ele tem apenas 6,2 cm de comprimento e é considerado o maior representante da família dos sapos-flecha-venenosos.
Freetoast wikimedia commons

Pratos ? arenque e tofu fermentados: Dois pratos frequentemente disputam o título de comida mais malcheirosa do mundo: o surströmming (foto), da Suécia, e o tofu-fedorento, de Taiwan.
Wikimedia Commons/Lapplaender

O surströmming é preparado com arenque fermentado do Mar Báltico, caracterizado por sua textura pegajosa e um cheiro forte que lembra ovos estragados.
flickr - Wrote

Já o tofu-fedorento, preparado com tofu fermentado, exala um odor frequentemente comparado ao de lixo em decomposição.

reprodução/tv globo

Apesar dos odores intensos e pouco convidativos, ambos os pratos têm seus apreciadores, que garantem que o sabor compensa o cheiro. Será?
wikimedia commons

