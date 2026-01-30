Separação da África: continente está se desmembrando

Por Flipar
Segundo os especialistas, a fenda gigante é impulsionada por processos tectônicos semelhantes aos que ocorrem no fundo do oceano.
“A movimentação das placas resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis.
A atividade tectônica do continente africano ganhou novas descobertas graças a dados de satélites.
A teoria predominante é de que rochas superaquecidas estão se elevando no manto terrestre, afastando as placas umas das outras.
“Este é o único lugar na Terra onde você pode estudar como uma fenda continental se torna uma fenda oceânica”, disse Christopher Moore, estudante de doutorado na Universidade de Leeds, à NBC News
Um dos locais fica a 50 km de Nairóbi e foi se abrindo após várias semanas de fortes chuvas, inundações e tremores.
É o segundo maior continente do planeta e também o segundo mais populoso. Em ambos os casos, perde para a Ásia.
No futuro, segundo os pesquisadores, o continente africano ficará menor e haverá uma grande ilha no Oceano Índico composta por partes da Etiópia e da Somália, incluindo o Chifre da África.