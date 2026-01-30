Separação da África: continente está se desmembrando

Por Flipar

Segundo os especialistas, a fenda gigante é impulsionada por processos tectônicos semelhantes aos que ocorrem no fundo do oceano.
Imagem de Alexander Antropov por Pixabay

“A movimentação das placas resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis.
Gylfi Gylfason/Pixabay

A atividade tectônica do continente africano ganhou novas descobertas graças a dados de satélites.

Official SpaceX Photos - Starlink Mission wikimedia commons

A teoria predominante é de que rochas superaquecidas estão se elevando no manto terrestre, afastando as placas umas das outras.
Arcturian por Pixabay

“Este é o único lugar na Terra onde você pode estudar como uma fenda continental se torna uma fenda oceânica”, disse Christopher Moore, estudante de doutorado na Universidade de Leeds, à NBC News
Divulgação

Um dos locais fica a 50 km de Nairóbi e foi se abrindo após várias semanas de fortes chuvas, inundações e tremores.
Imagem de Antony Trivet por Pixabay

É o segundo maior continente do planeta e também o segundo mais populoso. Em ambos os casos, perde para a Ásia.

Imagem de WikiImages por Pixabay

No futuro, segundo os pesquisadores, o continente africano ficará menor e haverá uma grande ilha no Oceano Índico composta por partes da Etiópia e da Somália, incluindo o Chifre da África.
Reprodução Twitter

