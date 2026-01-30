Restaurante carioca completa 80 anos com lista ilustre de visitantes ao longo da história

O restaurante também já foi visitado por figuras nacionais como Regina Duarte, Luisa Brunet, Elis Regina, Tom Jobim e Milton Nascimento.

Atualmente, o “Os Esquilos” é gerido por Anna Paola Busca (filha do fundador), seu marido, Luiz Eduardo Xavier, e sua filha, Valentinna Busca Xavier.

Sobre a visita de Harrison Ford, estrela de filmes como “Star Wars” e “Indiana Jones”, a nova proprietária conta que ele pediu algo simples e bem “brasileiro”: frango, arroz e feijão.

Entre as histórias está também a comemoração do casamento da cantora Elis Regina com Ronaldo Bôscoli, em 1967 ? eles haviam oficializado a união na Capela Mayrink, que fica próxima do restaurante.
