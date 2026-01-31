Longe das novelas, TÃ¡ssia Camargo vive desde 2017 em Portugal: â€˜Sei que nÃ£o vou ser assaltadaâ€™

Desde 2017, ela reside em Portugal e se afastou nÃ£o apenas da teledramaturgia brasileira, mas tambÃ©m do prÃ³prio paÃ­s, para onde nÃ£o retornou nem mesmo para visitas rÃ¡pidas ou viagens de lazer.
?Nunca mais voltei ao Brasil, nem a passeio. Obviamente, morro de saudades do Rio de Janeiro, dos meus amigos, do cheiro daÃ­. Mas hoje sinto que a minha casa Ã© aqui?, afirmou, em entrevista ao jornal ?Extra?.Â 
?Em Portugal, tenho uma tranquilidade… Saio de carro com a bolsa do lado e sei que nÃ£o vou ser assaltada. NÃ£o existe insulfilm nos vidros. Um dia, quando eu visitar o Brasil, vou bem escondidinha?, completou a atriz, que vive em Pinhal Novo, uma vila localizada a cerca de 25 minutos de carro da capital Lisboa.
TÃ¡ssia ainda contou que sua convivÃªncia diÃ¡ria hÃ¡ oito anos Ã© praticamente restrita a portugueses. Segundo a atriz, esse contato constante fez com que ela incorporasse o sotaque e as expressÃµes locais, e agora ela diz ter o desejo de aprender o hino nacional de Portugal.
TÃ¡ssia Camargo, nome artÃ­stico de Maria Aparecida Pereira Anastasio, nasceu em Guarulhos, em 29 de janeiro de 1961, e construiu uma trajetÃ³ria marcante na televisÃ£o, no teatro e no cinema brasileiro, especialmente durante as dÃ©cadas de 1980 e 1990.Â 
Reconhecida pelo carisma e pela versatilidade, ela se tornou um rosto familiar para o grande pÃºblico ao interpretar personagens que atravessaram gÃªneros distintos, do drama ao humor, consolidando sua presenÃ§a em produÃ§Ãµes de grande audiÃªncia.
Sua carreira teve inÃ­cio ainda muito jovem, em 1978, quando tinha apenas 17 anos, ao integrar o grupo teatral dirigido por Antunes Filho, um dos nomes mais importantes da cena teatral brasileira.Â 
Foi nesse perÃ­odo que surgiu o nome artÃ­stico TÃ¡ssia, criado a partir de seu sobrenome Anastasio. A experiÃªncia no teatro foi fundamental para sua formaÃ§Ã£o artÃ­stica e abriu caminho para uma carreira sÃ³lida e diversificada.
A estreia na televisÃ£o aconteceu na Rede Bandeirantes, na novela ?Os Adolescentes?. Na Rede Globo, ela conquistou grande popularidade ao interpretar Nicinha, uma das trÃªs esposas do personagem de Ney Latorraca na minissÃ©rie ?Rabo de Saia”.
Ela tambÃ©m interpretou personagens de destaque em novelas como ?O Salvador da PÃ¡tria e ?Tieta?, obras que se tornaram clÃ¡ssicos da televisÃ£o brasileira.
Entre outras novelas marcantes em que atuou estÃ£o “Despedida de Solteiro”, “O Cravo e a Rosa” e “Anjo de Mim”.
Outro papel que ajudou a fixar seu nome na memÃ³ria do pÃºblico foi Marina da GlÃ³ria, no humorÃ­stico Escolinha do Professor Raimundo, personagem que ela jÃ¡ havia interpretado anteriormente no programa Chico Anysio Show, no inÃ­cio dos anos 1980.Â 
Em 1983, ela foi a primeira apresentadora do VÃ­deo Show, programa que se transformaria em um dos mais longevos da histÃ³ria da televisÃ£o brasileira e teve outros grandes nomes Ã  frente, como Miguel Falabella, Cissa GuimarÃ£es, AndrÃ© Marques, Ana Furtado, Zeca Camargo, entre outros.
Em 2006, ela voltou ao centro da teledramaturgia ao interpretar um dos papÃ©is principais da novela ?Vidas Opostas?, da RecordTV, produÃ§Ã£o que foi vencedora do TrofÃ©u Imprensa e marcou seu Ãºltimo grande trabalho na televisÃ£o brasileira.
No ano seguinte, mudou-se para Lisboa, onde passou a viver de forma permanente e retomou o trabalho na televisÃ£o ao integrar o elenco da novela portuguesa ?Valor da Vida?, da TVI. No paÃ­s, ela tambÃ©m fez parte da peÃ§a de teatro “De Sogra e Louco… Todos Temos um Pouco”.Â 
TÃ¡ssia Camargo Ã© mÃ£e de Diego (foto) e Pedro, frutos do casamento de 11 anos com o mÃºsico Marinho Boffa. Em janeiro de 1996, ela perdeu a filha Maria JÃºlia, caÃ§ula do casal, que morreu pouco antes de completar dois anos em decorrÃªncia de complicaÃ§Ãµes causadas pela rubÃ©ola
Atualmente longe da televisÃ£o brasileira e vivendo em Portugal desde 2017, TÃ¡ssia Camargo permanece como um nome relevante da histÃ³ria da teledramaturgia nacional, lembrada por personagens emblemÃ¡ticos e por uma carreira construÃ­da com consistÃªncia, talento e diversidade de atuaÃ§Ã£o.
