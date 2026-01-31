Por Flipar
Desde 2017, ela reside em Portugal e se afastou nÃ£o apenas da teledramaturgia brasileira, mas tambÃ©m do prÃ³prio paÃs, para onde nÃ£o retornou nem mesmo para visitas rÃ¡pidas ou viagens de lazer.
?Nunca mais voltei ao Brasil, nem a passeio. Obviamente, morro de saudades do Rio de Janeiro, dos meus amigos, do cheiro daÃ. Mas hoje sinto que a minha casa Ã© aqui?, afirmou, em entrevista ao jornal ?Extra?.Â
?Em Portugal, tenho uma tranquilidade… Saio de carro com a bolsa do lado e sei que nÃ£o vou ser assaltada. NÃ£o existe insulfilm nos vidros. Um dia, quando eu visitar o Brasil, vou bem escondidinha?, completou a atriz, que vive em Pinhal Novo, uma vila localizada a cerca de 25 minutos de carro da capital Lisboa.
TÃ¡ssia ainda contou que sua convivÃªncia diÃ¡ria hÃ¡ oito anos Ã© praticamente restrita a portugueses. Segundo a atriz, esse contato constante fez com que ela incorporasse o sotaque e as expressÃµes locais, e agora ela diz ter o desejo de aprender o hino nacional de Portugal.
TÃ¡ssia Camargo, nome artÃstico de Maria Aparecida Pereira Anastasio, nasceu em Guarulhos, em 29 de janeiro de 1961, e construiu uma trajetÃ³ria marcante na televisÃ£o, no teatro e no cinema brasileiro, especialmente durante as dÃ©cadas de 1980 e 1990.Â
Reconhecida pelo carisma e pela versatilidade, ela se tornou um rosto familiar para o grande pÃºblico ao interpretar personagens que atravessaram gÃªneros distintos, do drama ao humor, consolidando sua presenÃ§a em produÃ§Ãµes de grande audiÃªncia.
Sua carreira teve inÃcio ainda muito jovem, em 1978, quando tinha apenas 17 anos, ao integrar o grupo teatral dirigido por Antunes Filho, um dos nomes mais importantes da cena teatral brasileira.Â
Foi nesse perÃodo que surgiu o nome artÃstico TÃ¡ssia, criado a partir de seu sobrenome Anastasio. A experiÃªncia no teatro foi fundamental para sua formaÃ§Ã£o artÃstica e abriu caminho para uma carreira sÃ³lida e diversificada.
A estreia na televisÃ£o aconteceu na Rede Bandeirantes, na novela ?Os Adolescentes?. Na Rede Globo, ela conquistou grande popularidade ao interpretar Nicinha, uma das trÃªs esposas do personagem de Ney Latorraca na minissÃ©rie ?Rabo de Saia”.
Ela tambÃ©m interpretou personagens de destaque em novelas como ?O Salvador da PÃ¡tria e ?Tieta?, obras que se tornaram clÃ¡ssicos da televisÃ£o brasileira.
Entre outras novelas marcantes em que atuou estÃ£o “Despedida de Solteiro”, “O Cravo e a Rosa” e “Anjo de Mim”.
Outro papel que ajudou a fixar seu nome na memÃ³ria do pÃºblico foi Marina da GlÃ³ria, no humorÃstico Escolinha do Professor Raimundo, personagem que ela jÃ¡ havia interpretado anteriormente no programa Chico Anysio Show, no inÃcio dos anos 1980.Â
Em 1983, ela foi a primeira apresentadora do VÃdeo Show, programa que se transformaria em um dos mais longevos da histÃ³ria da televisÃ£o brasileira e teve outros grandes nomes Ã frente, como Miguel Falabella, Cissa GuimarÃ£es, AndrÃ© Marques, Ana Furtado, Zeca Camargo, entre outros.
Em 2006, ela voltou ao centro da teledramaturgia ao interpretar um dos papÃ©is principais da novela ?Vidas Opostas?, da RecordTV, produÃ§Ã£o que foi vencedora do TrofÃ©u Imprensa e marcou seu Ãºltimo grande trabalho na televisÃ£o brasileira.
No ano seguinte, mudou-se para Lisboa, onde passou a viver de forma permanente e retomou o trabalho na televisÃ£o ao integrar o elenco da novela portuguesa ?Valor da Vida?, da TVI. No paÃs, ela tambÃ©m fez parte da peÃ§a de teatro “De Sogra e Louco… Todos Temos um Pouco”.Â
TÃ¡ssia Camargo Ã© mÃ£e de Diego (foto) e Pedro, frutos do casamento de 11 anos com o mÃºsico Marinho Boffa. Em janeiro de 1996, ela perdeu a filha Maria JÃºlia, caÃ§ula do casal, que morreu pouco antes de completar dois anos em decorrÃªncia de complicaÃ§Ãµes causadas pela rubÃ©ola
Atualmente longe da televisÃ£o brasileira e vivendo em Portugal desde 2017, TÃ¡ssia Camargo permanece como um nome relevante da histÃ³ria da teledramaturgia nacional, lembrada por personagens emblemÃ¡ticos e por uma carreira construÃda com consistÃªncia, talento e diversidade de atuaÃ§Ã£o.