Gigantes do planeta: Os maiores países do mundo em área territorial

Por Flipar
Irã (Ásia)- Fica no Oriente Médio, com 1.65 milhões de km² e 85 milhões de habitantes. Sua economia baseia-se em petróleo, gás e agricultura. Na Antiguidade se chamava Pérsia. Persépolis, se destaca pela rica história e pelo legado cultural.
Líbia (África) – Situada no Norte do continente, ocupa 1,7 milhão de km² e tem 7 milhões de habitantes. Sua economia é centrada em petróleo e gás. O país é notável por paisagens desérticas impressionantes. Uma parte significativa Deserto do Saara fica em seu território.
México (América do Norte)- Ocupa 1,96 milhões de km² e tem 126 milhões de habitantes. Sua economia inclui manufatura, agricultura e turismo. O país é conhecido pela rica herança cultural dos astecas e dos maias. Chichén Itzá, uma antiga cidade maia, é Patrimônio Mundial da Humanidade e foi eleita uma das 7 Maravilhas do Mundo.
República Democrática do Congo (África)- Fica na parte Subsaariana do continente (abaixo do Saara). Tem 2,34 milhões de km²e 95 milhões de habitantes. Sua economia é baseada em agricultura e mineração. O Parque Nacional de Virunga, lar dos gorilas-das-montanhas, contribui para a conservação da biodiversidade.
Argélia (África)- Com 2,38 milhões de km² e 44 milhões de habitantes, tem a economia voltada para a produção de petróleo e gás. O país é marcado pelo imenso Deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo.
Cazaquistão (Ásia) – O maior país sem saída para o mar, com 2,72 milhões de km² e 19 milhões de habitantes, destaca-se pela exploração de recursos minerais e energia. Uma curiosidade é o Balkhash, um dos maiores lagos de água doce do mundo.
Argentina (América do Sul)- O segundo maior país do continente ocupa 2,78 milhões de km² e tem 45 milhões de habitantes. Sua economia envolve agricultura, pecuária e indústria. A presença dos Andes, a cordilheira mais longa do mundo, atrai turistas por sua riqueza natural. Buenos Aires é destino frequente de brasileiros e turistas de outras partes do mundo, em busca da tradição do tango.
Índia (Ásia) – Ocupa uma área de 3,29 milhões de km² e tem mais de 1,3 bilhão de habitantes. Sua economia é centrada em tecnologia, agricultura e serviços. O Taj Mahal, magnífico mausoléu em mármore branco, representa a riqueza cultural e histórica do país, que também se destaca pelo Hinduísmo, que torna o Rio Ganges sagrado e muito visitado por turistas.
Canadá (América do Norte)- Com 9,98 milhões de km² e 38 milhões de habitantes, tem sua economia centrada em recursos naturais, incluindo madeira e minerais. A CN Tower, uma das estruturas mais altas do mundo, em Toronto, é notável , simbolizando a modernidade e grandiosidade do país.