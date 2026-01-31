Gigantes do planeta: Os maiores países do mundo em área territorial

Argentina (América do Sul)- O segundo maior país do continente ocupa 2,78 milhões de km² e tem 45 milhões de habitantes. Sua economia envolve agricultura, pecuária e indústria. A presença dos Andes, a cordilheira mais longa do mundo, atrai turistas por sua riqueza natural. Buenos Aires é destino frequente de brasileiros e turistas de outras partes do mundo, em busca da tradição do tango.