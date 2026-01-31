Os campos de flores mais espetaculares do mundo

Por Flipar

Criado em 1949, o parque é aberto ao público geralmente de março a maio, oferecendo não apenas belas paisagens, mas também eventos e exposições relacionadas ao cultivo de flores.
Instagram @planten.holambra

2- Campos de lavand- a da Provença, França – São vastas plantações de lavanda conhecidas por suas deslumbrantes paisagens roxas e aroma característico
Imagem de David Kooijman por Pixabay

Ficam na região de Provence-Alpes-Côte d’Azur, com cidades famosas como Gordes, Valensole e Sault. Começaram a ser cultivados em grande escala no século 19, mas o uso de lavanda na região remonta à Idade Média.
Imagem de Jörg Prohaszka por Pixabay

3- Fuji Shibazakura, Japão –
Fica na região de Fujikawaguchiko, com vastas extensões de shibazakura (flores de musgo rosa) que florescem na primavera, com o Monte Fuji ao fundo.
Instagram @threetulipsandatexan

Também há tulipas, narcisos, e outras flores sazonais que complementam o belo cenário durante um festival que atrai muitos visitantes.
Instagram @visitjapan.us

4- Miracle Garden, Emirados Árabes Unidos – É um enorme jardim floral localizado em Dubai, Inaugurado em 2013, é conhecido por suas impressionantes exibições de flores.
Reprodução de Instagram

As principais flores são petúnias, gerânios, margaridas, e várias espécies de flores exóticas. Também ha arranjos criativos e esculturas feitas de flores, atraindo milhões de visitantes anualmente.
Instagram@MiracleGarden

5- Hitachi Seadide, Japão – Abriga vastas extensões de flores, como as nemófilas e os cosmos, atraindo muitos visitantes, especialmente durante a primavera e o outono.
Reprodução de Instagram

O parque fica na cidade de Hitachi, em Ibaraki, a 150 km ao nordeste de Tóquio. O Parque Hitachi Seaside ocupa cerca de 350 hectares
Reprodução do Facebook Parque Litorâneo Hitachi

6- Campos de girassol da Toscana, Itália – Eles estão localizados em várias cidades da região, como San Gimignano, Volterra e Pienza.
Flickr Matteo Bimonte

São milhões de flores em varios campos cobertos de girassóis que florescem simultaneamente durante a temporada, atraindo visitantes por sua beleza cênica e atmosfera pitoresca.
Divulgação

7- Campos de papoula de Zamora, Espanha – São vastas extensões de flores vermelhas que florescem na primavera, criando paisagens deslumbrantes na região.
Divulgação

Além das papoulas, é comum encontrar flores como margaridas, girassóis e outras plantas silvestres que enriquecem a paisagem.
Imagem de ivabalk por Pixabay

8- Campos de canola em Luoping, China – Essas plantações começaram a se popularizar na década de 1990, quando a canola passou a ser cultivada em larga escala na região.
Imagem de Rodrigo Pignatta por Pixabay

Além da canola, Luoping também abriga outras flores, como margaridas e flores silvestres, mas a canola é a mais emblemática, criando paisagens deslumbrantes durante a floração
Instagram @linhscape

9- Deserto do Atacama, Chile –
Tem uma florada excepcional, que ocorre principalmente entre agosto e setembro, após chuvas raras.
Javier Rubilar wikimedia commons

Brotam flores do deserto, cactos, malvas e adesmias. fFores coloridas contrastam com a aridez do deserto, criando um espetáculo visual impressionante.
Flickr Carolina Salaza Coloma

10- Valley Skagit, Estados Unidos – Conhecido por campos especialmente tulipas. O parque começou a se destacar na produção de flores na década de 1980.
Gina/Wikimédia Commons

O Festival de Tulipas de Skagit, que acontece anualmente em abril desde 1984 ajuda a promover essa tradição. Também tem lírios e narcisos.
Flickr Graeme Somerville

11- Bloemen Park de Holambra, Brasil – Inaugurado em 1999, o parque destaca-se por sua diversidade de espécies florais, incluindo tulipas, rosas, lírios, gerânios e muitas outras.
-Divulgação

Frequentemente, são realizados eventos e festivais de flores, especialmente durante a Festa das Flores e da Grama.Oferece workshops e palestras sobre cultivo de flores e jardinagem.
Divulgação

Veja mais Top Stories