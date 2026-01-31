Enseadas: recantos naturais moldados pela erosão do mar

Por Flipar
Enseada de San Francisco (EUA) ? Parte da Baía de San Francisco, foi explorada por espanhóis no século XVIII e tornou-se um dos principais portos da Califórnia. Suas águas calmas permitiram o crescimento da cidade e da indústria naval. Hoje, abriga a Ponte Golden Gate e a ilha de Alcatraz, sendo um ícone turístico.
Enseada de Sydney (Austrália) ? Parte da famosa Baía de Sydney, foi explorada por James Cook em 1770 e tornou-se a base da primeira colônia britânica na Austrália. É um dos portos naturais mais movimentados do mundo. Abriga o icônico Opera House e a Harbour Bridge, sendo um cartão-postal do país.
Enseada de Lulworth (Inglaterra) ? Localizada na Costa Jurássica, Patrimônio da Humanidade, foi formada por erosão ao longo de milhões de anos. Descoberta geologicamente no século XIX, é um local importante para estudos sobre a evolução da costa. Suas águas claras e forma quase circular a tornam um destino turístico popular.
Enseada de Cala Luna (Itália) ? Situada na Sardenha, tem uma praia de areia branca cercada por cavernas naturais. Era conhecida pelos habitantes locais há séculos, mas ganhou fama nos anos 2000 como destino turístico. Seu acesso é feito por barco ou trilhas, garantindo um ambiente preservado.
Enseada de Hanauma (EUA) ? Localizada no Havaí, é uma cratera vulcânica inundada que se tornou uma enseada natural. Descoberta pelos polinésios há mais de mil anos, era um local de pesca sagrado. Hoje, é uma das melhores áreas de mergulho dos EUA, protegida como reserva marinha.
Enseada de Marigot (Santa Lúcia) ? Considerada uma das enseadas mais bonitas do Caribe, foi usada como refúgio de piratas e posteriormente por marinheiros franceses. Suas águas calmas a tornaram um ponto estratégico durante a colonização. Hoje, é um destino sofisticado com resorts e atividades náuticas.