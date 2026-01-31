Ícones da Europa: monumentos que simbolizam e representam seus países

Por Flipar
Arco do Triunfo – Paris – França. Situado na Place Charles de Gaulle, foi construído entre 1806 e 1836 para celebrar as vitórias militares da França durante o reinado de Napoleão Bonaparte. O monumento possui 50 metros de altura e 45 metros de largura, decorado com esculturas que homenageiam batalhas e figuras históricas. É, além de um símbolo nacional, um popular ponto turístico de Paris.
Torre de Belém – Lisboa – Portugal. Além de função defensiva, a torre serviu como farol e residência da realeza portuguesa. Patrimônio Mundial da UNESCO, a Torre é um ícone da era dos Descobrimentos e um popular destino turístico, oferecendo vistas panorâmicas do Rio Tejo e da cidade de Lisboa.
Castelo de Dublin – Dublin – Irlanda. O castelo é uma fortificação histórica que remonta ao Século XIII. Foi ampliado e renovado ao longo dos séculos, abrigando atualmente a sede do governo irlandês. O complexo inclui a Torre de Águia, a Capela Real e os jardins, sendo um popular ponto turístico e oferecendo uma visão da história medieval e moderna da Irlanda.
Cidade das Artes e Ciências – Valência – Espanha. É um complexo arquitetônico e cultural, inaugurado em 2000. Inclui o Oceanográfico, o maior aquário da Europa, o Museu de Ciências Príncipe Felipe, o Hemisférico, um cinema IMAX, e o Palácio das Artes Reina Sofia, dedicado à ópera e concertos. Com seu design futurista e inovador, o complexo é um importante destino turístico e cultural em Valência.
Acrópole – Atenas – Grécia. Monumento que data do século V a.C. O Parthenon, dedicado à deusa Atena, é o principal destaque, representando a arquitetura clássica grega. A Acrópole é um importante símbolo da cultura e da história grega antiga, e reconhecida, inclusive, como Patrimônio Mundial da UNESCO.
Catedral de Milão – Milão – Itália. Localizada no centro, a catedral tem estilo gótico e é bastante imponente. Sua construção começou em 1386 e só foi concluída no início do século XX (1965). Com uma fachada impressionante e mais de 3.000 estátuas, a catedral é famosa por suas agulhas e pináculos.
Big Ben – Londres – Inglaterra. Atração turística mundialmente conhecida, o Big Ben é um sino da Torre do Palácio de Westminster, onde é situado o parlamento inglês. Inaugurado em 1859, pesa cerca de 13 toneladas e é famoso por seu toque distintivo, sendo um dos símbolos mais emblemáticos da Inglaterra.
Museu Rijksmuseum – Amsterdã – Holanda. Renomado museu de arte e história, o Rijksmuseum se destaca pela vasta coleção de obras-primas holandesas, incluindo Rembrandt. É um importante destino cultural e turístico e oferece ótima visão da arte e da história da Holanda.
Vienna State Opera – Viena – Áustria. Inaugurada em 1869 com a estreia de Don Giovanni de Mozart, a casa é famosa por sua arquitetura e programação de alto nível. Oferece uma rica variedade de produções, atraindo visitantes e amantes da música de todo o mundo.
Catedral de Alexandre Nevsky – Sofia – Bulgária. Inaugurada em 1912, a catedral presta homenagem ao príncipe russo Alexandre Nevsky, um herói nacional da Rússia. Com sua impressionante fachada dourada e cúpulas verdes, ela se destaca como um dos maiores edifícios religiosos dos Balcãs.