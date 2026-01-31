Ícones da Europa: monumentos que simbolizam e representam seus países

Cidade das Artes e Ciências – Valência – Espanha. É um complexo arquitetônico e cultural, inaugurado em 2000. Inclui o Oceanográfico, o maior aquário da Europa, o Museu de Ciências Príncipe Felipe, o Hemisférico, um cinema IMAX, e o Palácio das Artes Reina Sofia, dedicado à ópera e concertos. Com seu design futurista e inovador, o complexo é um importante destino turístico e cultural em Valência.