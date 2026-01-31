Grammy 2026: indicados a Artista Revelação vão se apresentar na cerimônia

Por Flipar
Na categoria Artista Revelação, os indicados são Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, sombr e The Marías. Como novidade desta edição, todos os concorrentes vão subir ao palco ao longo da cerimônia, iniciativa que amplia a visibilidade dos talentos emergentes e reforça o papel da categoria como vitrine da nova geração da música.
Tradicionalmente uma das disputas mais aguardadas do Grammy, Artista Revelação destaca artistas que tiveram impacto relevante na indústria no último ano, sejam eles novos fenômenos digitais ou nomes que alcançaram reconhecimento após trajetórias mais longas. A seguir, conheça um pouco mais sobre os indicados.
Olivia Dean – Nascida em 14 de março de 1999, a cantora inglesa ganhou projeção ao ser escolhida como artista revelação da Amazon Music em 2021. Após os EPs ?OK Love You Bye? e ?What Am I Gonna Do On Sundays??, ampliou sua visibilidade com o álbum de estreia Messy, lançado em 2023.
O crescimento comercial ocorreu de forma consistente e culminou no sucesso do single ?Man I Need?, que alcançou o Top 5 da Billboard Hot 100. Em 2025, o álbum ?The Art of Loving? consolidou sua posição como um dos novos nomes mais relevantes da indústria, rendendo sua primeira indicação ao Grammy na categoria.
KATSEYE – Formado a partir do reality show ?The Debut: Dream Academy”, o KATSEYE é um girl group global criado pela parceria entre a Geffen Records e a sul-coreana HYBE. O grupo reúne seis integrantes de diferentes origens culturais (Filipinas, Estados Unidos, Suíça e Coreia do Sul), diversidade que se tornou um dos principais diferenciais do projeto.
Mesmo sem um álbum completo, o KATSEYE ganhou destaque com singles virais como ?Touch? e, posteriormente, ?Gnarly? e ?Gabriela?, que garantiram entrada nas paradas e bom desempenho no Billboard 200.
?The Marías? -The Marías é uma banda dos Estados Unidos, formada em Los Angeles e ativa há quase uma década. Liderado pela vocalista María Zardoya, o grupo construiu uma identidade marcada pelo indie pop atmosférico com fortes referências latinas. O álbum Cinema e o single ?Hush? impulsionaram o reconhecimento mais amplo, assim como a colaboração com Bad Bunny em ?Un Verano Sin Ti”.
A indicação ao Grammy veio após o lançamento de ?Submarine?, em 2024, que trouxe o hit ?No One Noticed?, viral nas redes sociais e presente no Hot 100.
?Addison Rae? – Nascida em 6 de outubro de 2000, nos Estados Unidos, Addison Rae ficou conhecida inicialmente como estrela do TikTok. Ao migrar para a música, enfrentou resistência, especialmente após a recepção negativa de seu primeiro single, ?Obsessed?. Ainda assim, investiu em formação artística e passou a desenvolver uma identidade musical própria.
O EP “AR” e o álbum “Addison” consolidaram essa transição, com boa recepção crítica e desempenho nas paradas. Singles como ?Diet Pepsi? e colaborações estratégicas ajudaram a estabelecer Addison Rae como um nome relevante do pop contemporâneo.
?sombr? – Nascido em 5 de julho de 2005, nos Estados Unidos, Shane Michael Boose, conhecido artisticamente como sombr, ganhou projeção por meio do TikTok, onde suas composições autorais rapidamente alcançaram milhões de ouvintes. Os singles ?Back to Friends? e ?Undressed? figuraram no Billboard Hot 100, impulsionados por forte desempenho no streaming.
Lançado em 2025, o álbum ?I Barely Know Her” apresentou um artista autoral, com influências do rock alternativo e do pop clássico. Totalmente envolvido na composição e produção, sombr se firmou como um dos novos compositores mais promissores de sua geração.
Leon Thomas – Nascido em 1º de agosto de 1993, nos Estados Unidos, Leon Thomas construiu grande parte de sua carreira nos bastidores da indústria musical, atuando como compositor e produtor de artistas consagrados. Antes mesmo de ganhar destaque como cantor solo, venceu um Grammy em 2024 pelo trabalho em ?Snooze?, de SZA.
Como artista, alcançou maior visibilidade com os álbuns ?Electric Dusk” e “MUTT?, este último responsável por sua estreia no Hot 100. A indicação a Artista Revelação reconhece sua transição bem-sucedida dos bastidores para o centro do palco.
Alex Warren – Nascido em 18 de setembro de 2000, nos Estados Unidos, Alex Warren alcançou sucesso global com o single ?Ordinary?, que liderou paradas em diversos países e se consolidou como um dos maiores hits de 2025.
A faixa impulsionou seu álbum de estreia, ?You?ll Be Alright, Kid”, e ampliou significativamente sua projeção internacional.
Lola Young – Nascida em 4 de janeiro de 2001, na Inglaterra, Lola Young conquistou grande repercussão com o single ?Messy?, lançado em 2024, que se tornou viral e alcançou o topo das paradas no Reino Unido e nos Estados Unidos. O sucesso abriu caminho para o lançamento do seu primeiro álbum em 2025.