Miley Cyrus enfrenta questões do passado às vésperas do Grammy

Noiva do músico Maxx Morando, a cantora estaria interessada em ter uma conversa definitiva com o ex-marido Liam Hemsworth, com quem manteve um relacionamento marcado por idas e vindas ao longo de uma década.
Segundo relatos, porém, o desejo de “colocar os pingos nos is” tem causado desconforto à atual noiva do ator, Gabriella Brooks. Fontes apontam que Miley não gosta de assuntos mal resolvidos e ainda sente o peso do fim da relação.
Conheça mais sobre Miley! Ela nasceu em 23 de novembro de 1992, em Franklin, no estado do Tennessee, sob o nome de Destiny Hope Cyrus. Filha do cantor country Billy Ray Cyrus e de Tish Cyrus, cresceu em uma fazenda próxima a Nashville.
Ela é irmã de Brandi e Trace Cyrus, filhos de Tish com Baxter Neal Helson e adotados por Billy Ray, além de Christopher Cody, Braison Cyrus e Noah Cyrus, que também seguiram caminhos na música e no entretenimento.
Desde cedo, demonstrou interesse por atuação e música. Atuou na série ?Doc?, estrelada por seu pai, e no filme ?Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas?, de 2003, dirigido por Tim Burton, dando os primeiros passos.
Em 2004, venceu mais de mil candidatas ao conquistar o papel principal da série ?Hannah Montana?, do Disney Channel. A produção estreou em 2006. Billy Ray Cyrus interpretava o pai da personagem na série.
O sucesso foi tamanho que a personagem ganhou um filme para os cinemas. ?Hannah Montana: O Filme? estreou em 2009 e trouxe ?The Climb? como um dos destaques da trilha sonora.
A popularidade da série impulsionou trilhas sonoras extremamente bem-sucedidas. Em 2006, o primeiro álbum da franquia alcançou grandes vendas e consolidou Miley como um ícone da cultura pop juvenil.
Paralelamente, Miley desenvolveu sua carreira solo. O álbum ?Breakout?, de 2008, liderou as paradas pop, enquanto o EP ?The Time of Our Lives?, lançado em 2009.
Em 2010, lançou ?Can?t Be Tamed?, álbum que marcou o afastamento definitivo da imagem associada à Disney. Pouco depois, se despediu de ?Hannah Montana?, cuja série chegou ao fim em 2011.
A ruptura mais radical ocorreu em 2013, com o álbum ?Bangerz?. As performances mais ousadas e os videoclipes de ?We Can?t Stop? e ?Wrecking Ball? geraram controvérsia, mas também garantiram seu primeiro single número um nos Estados Unidos.
Em 2017, apresentou ?Younger Now?, disco de tom mais introspectivo e sonoridade próxima ao country pop. O single ?Malibu? refletiu uma fase artística mais pessoal e contida.
Em 2020, lançou ?Plastic Hearts?, álbum de forte influência rock que alcançou o segundo lugar da Billboard 200. O trabalho trouxe faixas de destaque como ?Midnight Sky?, a parceria com ?Dua Lipa? em ?Prisoner? e ?Angels Like You?.
Em 2025, ela conquistou seu terceiro Grammy com ?II Most Wanted?, colaboração com Beyoncé, vencedora na categoria Melhor Performance Country de Duo ou Grupo e, no mesmo ano, lançou o álbum visual ?Something Beautiful?.
Anos depois, Miley e Liam retomaram o relacionamento e se casaram em dezembro de 2018. O casamento, no entanto, foi breve e eles se separam em 2019, e Miley lançou ?Slide Away?, música associada ao fim do relacionamento. O divórcio foi oficializado em 2020.
Ao longo dos anos, Miley também se relacionou com outros nomes conhecidos, como Nick Jonas, Stella Maxwell, Cody Simpson, Patrick Schwarzenegger e Kaitlynn Carter. Em dezembro de 2025, confirmou o noivado com Maxx Morando, com quem se relaciona desde 2021.