O poder do ferro: alimentos que protegem o corpo e previnem a anemia

Por Flipar
Dessa forma, caso um atleta de alta performance apresenta deficiência deste nutriente pode não ter um bom rendimento esportivo. Além de ter grande possibilidade de desenvolver anemia.
A baixa quantidade deste mineral no organismo, portanto, faz com que o sistema imunológico fique prejudicado e não consiga nos proteger de maneira eficiente e adequada.
Além disso, a falta de ferro no sangue também prejudica o funcionamento da glândula tireóide. Ela, portanto, é responsável pela produção de hormônios que regulam o metabolismo, a temperatura corporal, o crescimento e o desenvolvimento.
O ferro faz parte dos microminerais, ao lado de zinco, cobre, manganês e selênio. Assim, esses são nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do organismo, mas necessários em pequenas quantidades.
Uma dieta rica em frutas, vegetais, cereais e grãos integrais, além de poucos alimentos processados e industrializados, fornece o que seu organismo precisa na quantidade deste nutriente. Assim, ele participa do transporte e utilização do oxigênio para a produção de energia.
O segundo, por sua vez, pode ser encontrado nas fontes vegetais como folhas verdes-escuras, cereais, sementes e leguminosas. Ele exige um esforço maior do corpo para absorvê-lo e precisa ser consumido em maior quantidade.
O não-heme sofre mais alterações para ser absorvido, pois exige um esforço extra do organismo para adquirir as formas de Fe2+ e Fe3+ para entrar no corpo. Assim, a vitamina C pode ser aliada para aumentar os níveis desta absorção.
A principal fonte de ferro, na luta contra a anemia, é a carne bovina, que também traz uma série de nutrientes como proteínas, aminoácidos, gorduras, vitaminas A e do complexo B. Além de minerais como zinco, fósforo, potássio e magnésio.
Carnes brancas como do frango também são fonte importante de ferro heme e ajudam no ganho de massa muscular. É uma ótima fonte de proteínas magras, vitaminas do complexo B, aminoácidos e outros minerais, como magnésio, zinco e selênio.
Os peixes costumam possuir nutrientes como proteínas, vitaminas D e do complexo B, cálcio, fósforo, iodo e ômega-3. Também ajudam na prevenção de doenças cardiovasculares, fortalecem o sistema imunológico e o auxilia às funções cognitivas como memória e raciocínio.
A gema do ovo traz em sua composição o ferro heme. Ela ainda é fonte de proteínas, vitaminas A e D, de ácidos graxos e de minerais como cálcio, fósforo, ferro, potássio e sódio.
Mais famosa fonte de ferro não heme entre os vegetais, o feijão também contém cálcio, magnésio, fibras, proteínas e vitaminas do complexo B. Ajuda a evitar o cansaço e alterações no humor, previne cãibras e outros desconfortos musculares.
Outras leguminosas como a lentilha, a ervilha e o grão-de-bico são boas fontes não só de ferro mas também de outros minerais como cálcio, magnésio, potássio, fósforo e zinco.
As nozes são uma das alternativas para veganos e vegetarianos fecharem os valores diários de ferro. Afinal, elas também contêm outros nutrientes importantes como proteínas, fibras, gorduras monossaturadas e as vitaminas E e K.
Além de rico em ferro não heme, o espinafre é uma importante fonte de fibras, vitaminas A, C, E e K e ácido fólico. Além dele, o brócolis também possui baixo teor calórico e auxilia no processo de emagrecimento.
Sementes como as de abóbora e de girassol e o gergelim são importantes fontes de ferro não heme, sobretudo para veganos e vegetarianos.
Rica em proteínas e vitaminas, a soja é muitas vezes apontada como um possível substituto da carne para veganos e vegetarianos.