Mistério da morte de Natalie Wood já dura quatro décadas

Por Flipar
Como Natalie tinha pavor de água, a hipótese de que ela tenha saído do barco por espontânea vontade foi considerada pouco plausível. Por outro lado, todos tinham bebido bastante a bordo. E Natalie costumava tomar tranquilizantes.
Nsacido em 10/2/1930, Detroit, no Michigan, Robert Wagner começou a carreira em 1951, no filme “The Frogmen”.
Ele tinha tipo físico de galã, que agradava ao público feminino na época, e atuou em vários filmes, geralmente como coadjuvante.
Robert Wagner voltou a se casar e vive desde 1990 com Jill St John, atriz de cinema e TV que teve êxito nos anos 1960 e 1970, incluindo a atuação como bond girl no filme “007 – Os Diamantes São Eternos”, de 1971.
Natalie Wood era filha de imigrantes russos. Seu nome verdadeiro é Natalia Nikolaevna Zakharenko.
Criada em San Francisco, ela começou a carreira ainda criança, impulsionada pela mãe que sonhava com o sucesso da filha.
Os produtores de cinema mudaram o nome dela para Natalie Wood – que tinha boa sonoridade. Seu primeiro papel foi aos 4 anos de idade.
Ela estreou no filme “Tomorrow is forever”(“O Amanhã é Eterno”), em 1946, no papel de uma órfã, ao lado de Orson Welles, e imediatamente conquistou o público.