Templos e escolas do Budismo: Filosofia, fé e iluminação

Por Flipar
A festa da iluminação de Buda, também conhecida como Vesak, é uma das datas mais importantes do calendário budista. Entre 1º e 8 de dezembro, os budistas celebram em vários templos espalhados pelo país.
Depois de seis anos de meditação e ascetismo, Sidarta Gautama alcançou a iluminação sob a árvore Bodhi, em Bodh Gaya, na Índia. Ele então se tornou Buda, o iluminado.
Embora o Budismo tenha se originado na Índia, ao longo do tempo se espalhou para várias partes da Ásia e também ganhou adeptos em outras partes do globo.
Templo de Angkor Wat ? localizado em Siem Reap, no Camboja, foi construído no início do século XII. É famoso por sua grandiosa arquitetura em pedra, relevos detalhados e por ser o maior complexo religioso do mundo.
Templo de Jokhang ? situado em Lhasa, no Tibete, fundado no século VII. Considerado o mais sagrado da região, reúne peregrinos e apresenta elementos arquitetônicos únicos ligados ao budismo local.
O budismo é uma religião que envolve diferentes escolas e tradições. No entanto, todos os budistas compartilham a crença nos ensinamentos de Buda e no objetivo da iluminação.
Os ensinamentos centrais do Budismo são conhecidos como as Quatro Nobres Verdades e o Nobre Caminho Óctuplo.
O Nobre Caminho Óctuplo é uma série de práticas éticas e mentais que, quando seguidas, ajudam a alcançar a iluminação e a liberação do ciclo de nascimento e morte (samsara).
Algumas das principais escolas budistas incluem a Theravada, a escola mais antiga do budismo, que enfatiza a prática dos ensinamentos originais de Buda.
Além disso, há a Mahayana, a escola mais difundida do budismo, que enfatiza a compaixão e o bodhisattva, um ser iluminado que se compromete a ajudar os outros a alcançar a iluminação.