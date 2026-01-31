Exame de DNA desvenda mistério da Virgem que ‘chorava sangue’

Por Flipar
Porém, exames mostraram que o material genético encontrado no líquido é da própria proprietária da estátua, Gisella Cardia, que se apresenta como vidente e organizava as peregrinações.
Segundo a análise, feita pela Universidade de Roma Tor Vergata, o líquido vermelho é sangue humano e tem origem natural.
O estudo também descartou teorias anteriores de que poderia ser sangue de porco ou mesmo de tinta.
Desde 2016, a vidente afirmava presenciar aparições de Maria e Jesus em Trevignano, cidade que fica ao noroeste de Roma.
A mulher organizava encontros frequentes com seus seguidores para orações públicas, sempre destacando a imagem de Nossa Senhora.
Segundo ela, o fenômeno “sobrenatural” fazia com que a estátua chorasse lágrimas de sangue em alguns momentos.
Após uma investigação, em março de 2024, o bispo local proibiu qualquer evento religioso no local das supostas aparições.
Tempos depois, o Vaticano também se posicionou, declarando que o tal “sangue” na estátua não se tratava de um milagre.
De acordo com a imprensa italiana, alguns peregrinos acusam a vidente de fraude e de ter ganhado dinheiro de forma ilegal.
Eles querem, entre outras coisas, que a mulher devolva as doações que recebeu.
A advogada de Cardia, Solange Marchignolio, disse que o DNA encontrado pode ser uma mistura, já que sua cliente “tocou, beijou e mexeu na estátua”.
Apesar das suspeitas, alguns fiéis continuam acreditando no milagre e questionam o valor do teste genético como prova de fraude.
Com uma população de aproximadamente 5.800 mil habitantes, Trevignano Romano é uma pequena e charmosa cidade localizada na região do Lácio, na Itália, a aproximadamente 40 km ao norte de Roma.