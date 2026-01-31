Aves que se destacam por terem bicos curiosos e incomuns

Por Flipar
Pelo mundo, encontramos espécies com bicos exóticos e adaptados a seus habitats e hábitos alimentares. Desde os grandes e coloridos bicos dos tucanos até os finos e sensíveis bicos dos kiwis, cada um é um exemplo de como a evolução moldou essas estruturas para a sobrevivência.
A seguir, conheça alguns dos animais com bicos extraordinários do planeta. Alguns são mais discretos, mas têm uma potência
admirável. Outros são bem chamativos. E existe até bico curvado, que poucas pessoas já viram. Confira.
Colhereiro-americano (Platalea ajaja) ? Seu bico achatado e em forma de colher auxilia na captura de pequenos peixes e crustáceos ao agitar a água. Habita áreas úmidas das Américas, do sul dos EUA até a Argentina.
Cálao-rinoceronte (Buceros rhinoceros) ? Seu bico grande e curvado possui uma estrutura chamada castão, que amplifica seus chamados e é usado em disputas. Vive em florestas tropicais do Sudeste Asiático.
Tentilhão-de-darwin (Geospiza spp.) ? Pequenos pássaros cujos bicos variam em formato e tamanho conforme sua alimentação, um exemplo de evolução adaptativa. São nativos das Ilhas Galápagos, no Equador.
Pato-mandarim (Aix galericulata) ? Seu bico curto e vermelho é adaptado para capturar pequenos invertebrados e sementes na superfície da água. Encontrado em lagos e rios da Ásia , especialmente na China e Japão.
Marabu-africano (Leptoptilos crumenifer) ? Seu bico enorme e forte é usado para rasgar carcaças e capturar pequenos animais, sendo essencial para sua função de necrófago. Habita savanas e zonas úmidas da África Subsaariana.
Avestruz (Struthio camelus) ? Tem um bico curto, largo e achatado, adaptado para arrancar folhas e engolir pequenos objetos duros. Vive em savanas e desertos da África.
Kiwi (Apteryx spp.) ? Seu bico longo, fino e com narinas na ponta é ideal para farejar insetos e vermes no solo. É encontrado em florestas e áreas úmidas da Nova Zelândia.
Cegonha-bico-de-sapato (Balaeniceps rex) ? Seu bico grande, largo e em forma de tamanco é perfeito para capturar peixes, anfíbios e pequenos répteis. Habita pântanos e áreas alagadas da África Central.
Papagaio-do-mar (Fratercula arctica) ? Seu bico colorido e triangular ajuda a segurar vários peixes ao mesmo tempo enquanto pesca. Habita costas e ilhas do Atlântico Norte, como Canadá, Islândia e Noruega.
Calau-de-capacete (Rhinoplax vigil) ? Seu bico longo e curvado possui uma estrutura maciça chamada castão, usada em disputas e vocalizações amplificadas. Vive em florestas tropicais do Sudeste Asiático.
Cruza-bicos (gênero Loxia) – Tem um bico cruzado e forte, adaptado para extrair sementes de pinhas. Ele é nativo do Hemisfério Norte, encontrado em florestas de coníferas da América do Norte, Europa e Ásia. Seu bico especializado permite acessar alimentos que outras aves não conseguem, garantindo sua sobrevivência em climas frios.
Flamingo-americano (Phoenicopterus ruber): Tem bico grande, curvado e adaptado para filtrar pequenos organismos da água. Nativo das Américas, vive em lagoas salinas e manguezais do Caribe, América Central e América do Sul. Os filhotes nascem com bico reto e cinza, que facilita a alimentação com o “leite do papo” dos pais; os adultos desenvolvem bico curvado e forte para filtrar algas e crustáceos.
Urubu-de-cabeça-preta, (Coragyps atratus): Tem um bico curto, forte e levemente curvado, ideal para rasgar carne em decomposição. Ele é nativo das Américas, encontrado do sul dos EUA até o sul da América do Sul, em áreas abertas e urbanas. Seu bico combinando com sua cabeça sem penas, o que ajuda a evitar infecções ao se alimentar.