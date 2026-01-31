Supervulcão abriga depósito valioso de lítio nos EUA

Por Flipar
Um estudo recente apontou o lago Salton, na Califórnia, Estados Unidos, aliás, como um dos maiores depósitos de lítio do mundo.
Estudos apontam que seria possível retirar 600 mil toneladas de lítio por ano do lago Salton, que fica na Falha de San Andreas, uma falha geológica provocada pela constante atividade sísmica numa região de placas tectônicas.
O lago Salton foi formado em 1905, depois de uma subida do nível das águas do Rio Colorado devido a um erro de cálculo de uma obra. É um lago de água salgada com 889 km² de área.
O lítio é considerado um dos minerais mais importantes do mundo devido à sua utilização para as tecnologias mais básicas da atualidade. Um relatório divulgado pela Agência Internacional de Energia aponta que a demanda pelo lítio teve um aumento expressivo entre 2017 e 2022.
O lítio também é usado na fabricação de baterias de celulares, notebooks, indústria farmacêutica (antidepressivos), produção de graxas/lubrificantes, vidros e cerâmica. O lítio pode ser localizado em rochas e salmouras (em formas de sais) ao redor do mundo.
O lítio é extraído dos minerais espudomênio, lepidolita, petalita e ambligonita. Dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) mostram que 23 países do mundo têm reservas de lítio, com estoque de 98 milhões de toneladas.
A América do Sul, Oceania e Ásia são os continentes com maior concentração de reservas de lítio no mundo. Segundo o USGS, o Chile detém a maior reserva de lítio do planeta (46,6%), com destaque para o Salar de Atacama.
No entanto, o mercado está aquecendo e algumas previsões indicam desabastecimento em 2025.