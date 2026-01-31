Christiania: a cidade que questiona o poder dinamarquês

A música é central em Christiania, com shows de jazz, rock alternativo e reggae acontecendo regularmente. Espaços como o ?Jazz Club? e o ?Loppen?, por exemplo, são famosos por receber artistas locais e internacionais. O som é parte da vida cotidiana, reforçando o espírito boêmio e criativo. Festivais e eventos musicais atraem, portanto, visitantes de toda a Europa.