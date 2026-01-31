‘Ilha oculta’ no Brasil pode ser uma das maiores do planeta

Por Flipar
A região conhecida como Guiana ou Ilha das Guianas é uma área continental no nordeste da América do Sul, banhada pelo Oceano Atlântico.
Partes do norte do Brasil e da Venezuela também são incluídas na região geográfica das Guianas.
Diferentemente das ilhas tradicionais, a Ilha das Guianas é do tipo fluvio-marinha, ou seja, cercada por uma combinação de águas oceânicas (Oceano Atlântico) e fluviais (rios Orinoco, Negro, Cassiquiare e Amazonas), que delimitam seus contornos.
No Brasil, a ilha engloba todo o estado do Amapá, quase todo o estado de Roraima e parte significativa do Amazonas, incluindo cidades como Macapá, Boa Vista e Manaus.
A Ilha das Guianas é uma das regiões de maior biodiversidade do planeta e abriga uma parte expressiva da floresta amazônica, com inúmeras espécies de plantas e animais, muitas ainda não catalogadas.
Os rios que a cercam e atravessam, como o Amazonas e o Orinoco, são vitais para o ciclo hidrológico da região, influenciando até mesmo os regimes de chuva em outras partes do continente.
Historicamente, o termo “Guianas” refere-se a um território dividido entre três países atuais: Guiana (antiga Guiana Britânica), Suriname (antiga Guiana Holandesa) e a Guiana Francesa (um departamento ultramarino da França).
A falta de reconhecimento oficial e de visibilidade nos livros didáticos e políticas públicas contribui para sua invisibilidade e abandono.