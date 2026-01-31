A evolução das enciclopédias: desde a Antiguidade até a era digital

O modelo de enciclopédia como hoje se conhece ganhou corpo no século 18. Denis Diderot e Jean le Rond d?Alembert organizaram a monumental Encyclopédie, publicada na França entre 1751 e 1772. A obra não apenas reuniu os saberes científico, técnico e cultural de maneira sistemática, como também simbolizou o espírito iluminista de valorização da razão e da disseminação do conhecimento. A iniciativa marcou a história editorial e estabeleceu um padrão para futuras coleções enciclopédicas.