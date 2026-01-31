Empresa chinesa usa IA para criar rosto robótico ultrarrealista

Por Flipar
Para a startup, a tecnologia poderia promover maior empatia, confiança e aceitação social dos robôs.
Essa não é a primeira vez que a AheadForm exibe robôs avançados. Eles já apresentaram a série Elf, que tem controle preciso de movimentos, e a Série Lan, focada na eficiência de custos.
O Elf V1, por exemplo, consegue interpretar emoções, responder de forma natural e sincronizar fala e gestos.
Hu Yuhang, fundador da AheadForm, é doutor pela Universidade Columbia e especialista em inteligência artificial multimodal e aprendizado de máquina.
“Talvez em 20 anos, eles poderão andar normalmente e realizar algumas tarefas como uma pessoa?, reforçou.