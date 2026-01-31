Descubra o destino das moedas jogadas por turistas para “dar sorte” na Fontana di Trevi

Por Flipar

Além de admirarem a beleza arquitetônica da monumental construção, os visitantes seguem o rito de atirar moedas nas águas que jorram de suas fontes.

Flickr Slices of Light

A tradição sugere que ao jogar uma moeda com a mão direita sobre o ombro esquerdo na Fontana di Trevi o turista terá sorte para voltar a Roma.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Os passantes também aproveitam para rogar que desejos pessoais se realizem ao atirar as moedas.

Imagem de patrizio napolitano por Pixabay

As estimativas são de que diariamente as águas da fonte acumulem cerca de três mil euros – o que dá 90 mil euros por mês.
Flickr cogozalez1

E com tanta gente jogando moeda, e tanto dinheiro dentro do poço, o que é feito com esse valor?

Flickr Alessandro De Benedictis

De acordo com a agência Reuters, a coleta das moedas é feita regularmente por empregados da empresa de Serviços Públicos Regionais.
Flickr Jordi Llorente

Os encarregados de coletar as moedas utilizam longas vassouras e mangueiras de sucção.
Reprodução do Youtube

Placas instaladas nos arredores da Fontana di Trevi indicam que os recursos são destinados à caridade.

Flickr Jordi Llorente

A instituição que recebe a doação das moedas costuma ser a divisão de Roma da Caritas, organização católica.

Reprodução Site Caritas

Após as moedas passarem por secagem e limpeza, os religiosos fazem a contagem do dinheiro, que financia um banco de alimentos, um refeitório e projetos de ação social.

piqsels.com / public domain

Obra barroca do escultor romano Nicola Salvi, baseada em projeto do napolitano Bernini, a Fontana di Trevi foi inaugurada em 1735.

By Peter1936F - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57178055

Entre as esculturas que adornam a fonte, a mais deslumbrante é a estátua de Netuno – nome romano para o grego Poseídon, o deus dos mares e oceanos na mitologia.

Marcel Roblin /Wikimédia Commons

Entre junho de 2014 e novembro de 2015, a Fontana di Trevi passou por um complexo processo de restauração e ficou fechada ao público.

Ank Kumar/Wikimedia Commons

No período, a prefeitura de Roma instalou uma passarela com uma pequena fonte para que os turistas pudessem seguir praticando o rito de jogar moedas.
Reprodução de Youtube

A construção tem 49 metros de largura e 26 l metros de altura, medidas que a fazem ser a maior fonte de Roma.

Flickr Mauro Astolfi

No cinema, a Fontana di Trevi foi cenário de famosa cena no filme ?La Dolce Vita? (?A Doce Vida?), de Federico Fellini, icônico diretor italiano.

Salvo Cannizzaro/Wikimedia Commons

Na mítica cena, a atriz de Hollywood Sylvia Rank (vivida pela sueca Anita Ekberg) entra na água da fonte e convence o jornalista Marcello Rubini (Marcello Mastroianni) a copiá-la.

DIVULGAÇÃO

Em maio de 2023, a cidade de Serra Negra, no interior de São Paulo, inaugurou uma réplica da Fontana di Trevi. A localidade tem forte presença de descendentes de italianos e a obra é uma homenagem a esse fato.

Divulgação/Prefeitura de Serra Negra

Veja mais Top Stories