Atrações da Geórgia: país europeu tem portas abertas para brasileiros

O país tem 69.700 km², uma população de aproximadamente 3,7 milhões de pessoas, a moeda local é o Lari Georgiano e o clima varia do subtropical e semiárido até o montanhoso.
Ex-república da União Soviética, a Geórgia está localizada nas montanhas do Cáucaso, no extremo leste da Europa, na fronteira com a Ásia. Faz divisa com a Rússia, Armênia, Azerbaijão e Turquia, e é banhada pelo mar Negro.
O país se tornou independente em 9 de abril de 1991, após o fim da União Soviética, e deixou a Comunidade dos Estados Independentes em 2009.
A capital é Tbilisi, uma das cidades mais antigas do mundo, com mais de 1.500 anos de história.
Lá, está localizada a fortaleza de Narikala. Erguida no século 4, fica em uma colina, com vista panorâmica da cidade e do rio Kura.
Outras cidades importantes são Kutaisi e Batumi (foto), onde ficam os maiores aeroportos do país. Batumi, localizada no litoral banhado pelo Mar Negro, é vibrante e moderna, com ruas animadas e arquitetura dinâmica, além de praias de pedra, diferentes da areia fina típica do Brasil.
Brasileiros não precisam de visto para visitar a Geórgia a turismo ou negócios. A estadia é permitida por até 1 ano, mediante passaporte válido e comprovantes básicos de viagem.
Outro é a antiga capital Mtskheta, localizada na confluência dos rios Aragvi e Kura. Tem cerca de 7 mil habitantes.
Além disso, destaca-se a cidade-caverna de Vardzia, construída no século XIII sob a montanha Erusheti como refúgio contra invasões mongóis. Hoje, apenas parte da estrutura pode ser visitada devido a um terremoto, que aconteceu lá.
O país também abriga muitos castelos históricos, como Rabati, Khinkani, Aspindza e Ninotsminda.