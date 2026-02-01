Conheça os intérpretes das escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro

Por Flipar
Cada agremiação levará à avenida não apenas seus enredos e fantasias, mas também a força de seus intérpretes oficiais, que conduzem o canto coletivo e dão vida ao samba-enredo.
Emerson Dias ? Na estreia da Acadêmicos de Niterói no Grupo Especial, o intérprete trará sua experiência obtida na Grande Rio e Salgueiro. Reconhecido por sua voz potente e carisma, conduzirá o enredo “Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil”.
Pitty de Menezes ? Voz que vai conduzir o samba-enredo “Camaleônico”, da Imperatriz Leopoldinense, sobre o cantor Ney Matogrosso. Apesar de jovem, o intérprete tem é reconhecido por sua potência vocal e energia contagiante. Uma das estrelas da nova geração do Carnaval carioca.
Dowglas Diniz ? Sua trajetória como ?cria da Mangueira? reforça o vínculo afetivo entre cantor e escola a fim de dar autenticidade ao samba-enredo “Mestre Sacacá do Encanto Tucuju ? o Guardião da Amazônia Negra”. Teve passagens como puxador na Engenho da Rainha.
Igor Vianna ? Assume o microfone da Mocidade, carregando o legado de seu pai, Ney Vianna, que marcou época na escola da Vila Vintém. Com timbre firme, garante que o enredo “Rita Lee, a Padroeira da Liberdade” será conduzido com emoção.
Nino do Milênio e Jessica Martin ? Dupla escolhida na final do reality ‘A Voz do Carnaval’ para substituir Neguinho, ícone absoluto da Beija-Flor e que se aposentou. Com estilos complementares, eles têm a missão de serem os intérpretes de “Bembé do Mercado”.
Wander Pires ? Veterano da avenida, será a voz oficial da vermelho e branco com o enredo “Pra Cima, Ciça”. Sua presença reforça a tradição da escola de Niterói, que aposta em sua experiência para transformar o desfile em espetáculo memorável.
Marquinhos Art’Samba ? Com mais de 20 anos de carreira, fará sua estreia como intérprete da Unidos da Tijuca, trazendo sua experiência acumulada em Grande Rio, Portela e Mocidade. Assim, dará identidade sonora ao enredo “Carolina Maria de Jesus”.
Pixulé ? Com voz potente e carismática, segue na Paraíso do Tuiuti, a azul e amarelo de São Cristóvão em 2026. Ele será o intérprete do enredo “Lonã Ifá Lukumi”, que conta a história de uma vertente religiosa afro-cubana que vem sendo redescoberta no Brasil.
Tinga ? Conhecido pelo grito de guerra “Solta o bicho!”, é um dos principais cantores de samba-enredo do Carnaval carioca e será o intérprete de “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África”, pela Vila Isabel.
Evandro Malandro ? Assume o microfone da Grande Rio, trazendo juventude e energia para conduzir o canto da tricolor de Caxias no enredo “A Nação do Mangue”. Sua voz firme e estilo moderno dialogam com a proposta ousada da escola.
Igor Sorriso ? Em seu segundo ano defendendo o Salgueiro, o intérprete crê na leveza do samba “A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau”, muito popular, para contagiar a Sapucaí.