Castelos da Europa encantam turistas com história e arquitetura imponente

Alguns viraram museus históricos, outros são mantidos na forma original para visitação, e ainda há os que sirvam, até hoje, como residência de famílias da Realeza, com a aceitação popular, como ocorre com o Castelo de Windsor, ainda habitado, na Inglaterra.
Alguns ficam em regiões remotas dos países, a dezenas ou centenas de quilômetros das capitais. Outros estão na área urbana de grandes cidades, se misturando ao dia a dia da população, como ocorre com o Castelo de Edimburgo, no centro da capital escocesa.
Castelo de Windsor – Windsor, Inglaterra – Residência da Realeza Britânica. Construído no século 11, após a conquista normanda da Inglaterra por Guilherme I. Usado pelos monarcas desde o reinado de Henrique I (1100), é o castelo da Europa há mais tempo habitado.
Alcácer de Segóvia – Segóvia, Espanha – Erguido sobre um penhasco na confluência dos rios Eresma e Clamores, perto das Montanhas de Guadarrama, tem o formato peculiar de proa de navio. Sua construção remonta a 1122.
Olha o Castelo da Bela Adormecida aí. Fica nos parques da Disneylândia na Califórnia (EUA), Paris (França) e Hong Kong (China). Achou parecido?
Castelo de Edimburgo – Edimburgo, Escócia – Fica no topo de um rochedo, com vista para toda a cidade, e tem fama de mal-assombrado. É uma fortaleza do século XVI numa área onde a ocupação remonta ao século IX.
Castelo de Leeds – Kent, Inglaterra – Construído em 1119 por Robert de Crevecoeur para substituir o anterior solar de Esledes, o castelo tornou-se num palácio Real para Eduardo I de Inglaterra em 1278. Mas sofreu muitas alterações e hoje se assemelha mais um palácio.
Castelo Predjama – Predjama, Eslovênia – Castelo renascentista construído dentro de uma boca de caverna no centro-sul da Eslovênia, na região histórica de Inner Carniola. Remonta ao século 13. E se destaca na paisagem do monte rochoso.
Castelo de Bojnice – Bojnice, Eslováquia – Fica na região central do país. Foi mencionado pela primeira vez em 1113. Era uma fortaleza de madeira que foi gradualmente trocada por pedra. Seu estilo neogótico chama atenção na paisagem.
Castelo de Malbork ? Malbork, Polônia – Construído pela Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, uma ordem católica romana alemã. Fica a 60 km de Gdansk. Tem o Castelo Alto, um antigo convento; o Médio, com habitações dos criados; e o Baixo, para armamentos.
Castelo de Örebro ? Örebro, Suécia – Fortificação do século 14 numa ilhota do rio Negro. Ganhou um estilo renascentista no século 16, clássico no século 18 e romântico no século 19, tendo traços de todos esses gêneros em sua arquitetura.
Castelo do Monte ? Andria, Itália – Construído no século 13 em Andria, tem uma estrutura octogonal maciça e surpreende por não possuir algo muito característico da época: um fosso.
Castelo de Miramare ? Trieste, Itália – Fica na costa da cidade, no nordeste do país. Erguido no século 19 para ser residência de Maximiliano de Habsburgo, Arquiduque da Áustria.
Castelo de Bodiam ? East Sussex, Inglaterra – Construído em 1385 para defesa durante a Guerra dos Cem Anos. Hoje em dia, porém, percebe-se que a estrutura não era tão resistente para a batalha e supõe-se que o objetivo maior era exibir o poderio inglês com a imponência da construção.
Castelo de Chambord ? França – Mistura estilos de arquitetura de França medieval e da Itália com suas estruturas clássicas. Construído entre 1519 e 1547, é símbolo de ostentação, pois, apesar de gigantesco, foi erguido apenas para servir de pavilhão de caça para Francisco I de França
Castelo de Frederiksborg ? Hillerod, Dinamarca – É o maior do país. Construído sobre três ilhotas por Cristiano IV entre 1560 e 1630 para ser residência real. Foi destruído por um incêndio em 1839 e reconstruído. Abriga o Museu Nacional de História da Dinamarca.
Castelo de Eilean Donan ? Lochalsh, Escócia- Construído no século 13 como defesa contra vikings em uma pequena ilha em Loch Duich, a oeste das Terras Altas escocesas. Seu nome homenageia Donan de Eigg, um mártir celta da Alta Idade Média.
Castelo de Bled ? Bled, Eslovênia – Fica no alto de uma montanha às margens do lago glacial de Bled, no cimo de um penhasco íngreme, a 130m de altitude. Foi mencionado pela primeira vez em documentos de 1011.
Castelo Egeskov ? Ilha de Fiónia, Dinamarca – É o mais bem preservado castelo de fosso da arquitetura do Renascimento da Europa. Fica ao sul da Ilha de Fiónia, a 166 km da capital Copenhague Erguido em 1554.