Os intérpretes das escolas do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo; confira

Por Flipar
Ste Oliveira, Gui Cruz e Emerson Dias ? A Mocidade Unida da Mooca, estreante no grupo especial, apresenta o enredo ?GÈLÈDÉS- Agbara Obinrin?, em exaltação ao ?Geledés ? Instituto da Mulher Negra?, criado por Sueli Carneiro. O desfile espera celebrar e destacar o poder da mulher negra na avenida.
Léo do Cavaco ? A Colorado do Brás, com “A Bruxa está solta! Senhoras do saber renascem na Colorado”, mergulha no universo das bruxas para dar novo significado ao termo e valorizar essas mulheres que, ao longo dos séculos, foram alvo de perseguições. A escola propõe uma visão renovada sobre tais figuras históricas.
Renê Sobral ? Pela primeira vez, a Dragões da Real levará um tema indígena à Avenida com “Guerreiras Icamiabas ? Uma lendária história de força e resistência”. A escola fará uma viagem ao universo amazônico, inspirado nessas mulheres que viviam às margens do Rio Amazonas em uma comunidade feminina.
Celsinho Mody ? A Acadêmicos do Tatuapé traz o enredo “Plantar para colher e alimentar. Tem muita terra sem gente, tem muita gente sem terra”, propondo reflexão sobre a trajetória da agricultura e os desafios ligados à posse da terra.
Carlos Jr. ? Vencedora do Carnaval 2025, a Rosas de Ouro traz a astrologia como inspiração em seu enredo “Escrito nas Estrelas”. A escola pretende narrar a jornada desde a criação do universo até o instante em que diferentes povos passaram a interpretar os astros como guia.
Luiz Felipe ? O Vai-Vai apresenta o enredo ?A Saga Vencedora de um Povo Heroico no Apogeu da Vedete da Pauliceia?, em celebração aos estúdios de cinema Vera Cruz, além de prestar tributo à cidade e à população de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
Dodô Ananias e Rafael Tinguinha ? Em conclusão à primeira noite de desfiles, a Faculdade do Samba Barroca presta tributo a Oxum, divindade das águas doces, associada à fertilidade, ao amor e à beleza, com o enredo “Oro Mi Maió Oxum”.
Emerson Dias ? De olho no quarto título do Grupo Especial, a Império de Casa Verde traz “Império dos Balangandãs: Joias Negras Afro-Brasileiras?, que busca valorizar o protagonismo feminino. Exalta a trajetória das escravizadas de ganho e os balangandãs, adornos que se tornaram símbolos de luta, identidade e resistência na história do Brasil.
Douglinhas Aguiar e Serginho do Porto ? A Águia de Ouro anuncia um voo rumo à liberdade, tendo Amsterdã (Holanda) como inspiração de seu enredo “Mokum Amesterdã: o voo da Águia à cidade libertária”. Por um portal encantado, serão apresentados símbolos que retratam laços entre brasileiros e holandeses.
Ernesto Teixeira ? A Gaviões da Fiel enaltece a força e a herança dos povos indígenas com o enredo “Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã”. A escola direciona seu olhar para o futuro, destacando a defesa das florestas e valorizando a resistência e o protagonismo dos povos originários.
Grazzi Brasil e Darlan Alves ? No seu terceiro ano no Grupo Especial, a Estrela do Terceiro Milênio celebra o sambista e compositor Paulo César Pinheiro, com o enredo “Hoje a poesia vem ao nosso encontro: Paulo César Pinheiro, uma viagem pela vida e obra do poeta das canções”.
Leozinho Nunes ? A Tom Maior, vencedora do Grupo de Acesso I em 2025, levará ao Anhembi uma carta de Chico Xavier como inspiração para o enredo “Chico Xavier. Nas entrelinhas da alma, as raízes do céu em Uberaba”. O desfile destacará tanto a vida e obra do médium quanto a cidade mineira de Uberaba.
Charles Silva ? O Camisa Verde e Branco levará para a avenida o enredo “Abre Caminhos”, exaltando as múltiplas formas de manifestação de Exu, divindade que protege as encruzilhadas, os trajetos e a comunicação. A escola ainda presta tributo à formação de seus cultos e ao fortalecimento da fé dedicada a esse orixá no Brasil.