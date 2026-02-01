Tecnologia revela o rosto de famoso serial killer

Por Flipar
Esse trabalho foi realizado por Jeff Leahy, um cidadão britânico que sempre foi fascinado pelo caso do Estripador.
Para chegar a essa representação facial, ele utilizou o software Midjourney, juntamente com informações e fotografias disponíveis dos parentes do principal suspeito, Aaron Kosminski.
Em entrevista ao jornal NY Post, Jeff relatou o sentimento que teve ao revelar o rosto do assassino: “É surpreendente finalmente ter uma imagem dele. Fiquei surpreso com o quão impressionante a imagem é”.
“É muito emocionante finalmente dar um rosto ao serial killer mais notório do mundo. Eu tinha duas fotos de sua irmã Matilda, uma de seu tio e outra de um parente próximo. Eu também tinha uma do cunhado dele, e as famílias eram intimamente relacionadas , com primos casados ??há gerações”, contou o britânico.
“Jack, o Estripador” é o pseudônimo mais conhecido de um famoso assassino em série que aterrorizou a periferia de Whitechapel, em Londres, e arredores em 1888. Sua identidade nunca foi revelada, tornando-o um dos maiores mistérios da história criminal.
Aaron Kosminski foi um barbeiro que trabalhava aos arredores de East End, área próxima do local onde aconteceram os assassinatos. Apesar de ter sido o principal suspeito, sua culpa jamais foi comprovada.
Kosminski chegou a ficar internado em um hospital psiquiátrico no início da década de 1890, pouco tempo depois da ascensão do serial killer. Ele morreu em 1919, aos 53 anos.
Por ser cercada de mistérios, a história do criminoso rendeu inúmeras teorias ao longo dos anos. Uma delas, proposta pela escritora e pesquisadora Sarah Bax Horton, sugere que o assassino em série poderia ter sido um homem chamado Hyam Hyams, que era cigarreiro na região e sofria de epilepsia e alcoolismo.
A graphic novel “From Hell” (Do Inferno), do renomado escritor Alan Moore, narra a história de Jack, o Estripador, através da perspectiva de um médico que o investiga.
No cinema, pelos menos dois filmes se destacam por terem abordado o mistério em torno do serial killer: “Jack, o Estripador” (1959) e “Do Inferno” (2001), este estrelado por Johnny Depp.