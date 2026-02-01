Shipbroker: carreira discreta, mas com amplo mercado de trabalho

“Atuar como shipbroker e? ir muito ale?m de unir demandas a?s ofertas. Entendemos que o que nos destaca e? a capacidade de dominar o mercado naval como um todo, desde simples especificações de cada embarcação até estar em grandes projetos envolvendo engenharia e consultorias para empresas do Brasil e do mundo afora.”, conta Pedro Pellegrini, da WSB.