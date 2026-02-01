Ave dada como extinta volta a se reproduzir após 40 anos

Por Flipar
O local escolhido para a soltura foi o Atol de Palmyra, uma ilha remota do Oceano Pacífico, livre de predadores exóticos e com um ecossistema rigorosamente protegido.
O planejamento deu certo. Desde então, casais se formaram, construíram ninhos e botaram ovos, abrindo espaço para ampliar o número de aves.
Por décadas, a espécie sobreviveu apenas em zoológicos e centros de conservação, com uma população global estimada em menos de 150 indivíduos.
O Programa de Recuperação do Sihek é uma iniciativa global que envolve o U.S. Fish & Wildlife Service, o Departamento de Agricultura de Guam, a The Nature Conservancy e o Jardim Zoológico de Londres.
A meta é consolidar uma colônia estável em Palmyra e, futuramente, reintroduzir a ave em Guam, assim que a ameaça das cobras for neutralizada.
Para cientistas e conservacionistas, a reprodução bem-sucedida na natureza é um sinal promissor.
O Atol de Palmyra é uma área protegida administrada pelo U.S. Fish and Wildlife Service e The Nature Conservancy.
Localizado ao sul do Havaí, o atol é composto por pequenas ilhas rodeadas por recifes de corais, oferecendo um ambiente isolado e seguro para espécies ameaçadas
A biodiversidade marinha e terrestre do atol o torna um importante laboratório natural para a pesquisa e a conservação.