Quando a engenharia imita o litoral: praias artificiais fazem sucesso em vários países

Por Flipar
The Wave – Bristol – Inglaterra. Localizada no Reino Unido, é a segunda praia de ondas artificiais do mundo. Foi projetada para ter ondas perfeitas destinadas a surfistas de todos os níveis de habilidade.
The Wave foi aberta ao público em outubro de 2019, contendo o primeiro modelo de tecnologia de Wavegarden Cove. Com apenas um clique, são gerados mais de 30 tipos de ondas: tubulares, à esquerda, à direita, lentas e rápidas
The Wave precisou fechar por quatro meses por conta da pandemia da Covid-19, reabrindo em julho de 2020.
“Ter que fechar as portas dias antes do feriado de Páscoa e perto da alta temporada foi bem difícil. É realmente emocionante ter uma data de reabertura”, disse Nick Hounsfield, responsável pelo local, à época.
A piscina tem uma área de surf de 220 metros de comprimento, o que permite ondas de até 22 segundos, e conta com a tecnologia PerfectSwell da American Wave Machines.