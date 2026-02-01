Símbolo de prosperidade, figo é um pseudofruto; saiba o que é isso

Por Flipar
Coadjuvante ao longo do ano, o figo costuma se tornar um dos protagonistas nas mesas das festas de fim de ano. Ele tem um significado especial e representa, na Bíblia, prosperidade e segurança.
A figueira é mais semelhante a um arbusto do que a uma árvore concreta, podendo medir entre 3 m e 10 m de altura.
Este pseudofruto, inclusive, possui formato semelhante ao de uma pera, porém um pouco menor, medindo de 3 cm a 7 cm.
A história do figo (pseudofruto) remonta à Antiguidade, sendo consumido por povos egípcios, judeus, gregos e romanos.
Segundo a Bíblia, folhas de figueira foram utilizadas por Adão e Eva para esconder seus corpos.
O figo é uma das primeiras frutas cultivadas pelo homem, tanto que há desenhos rupestres em cavernas que retratam figueiras.
Os maiores produtores mundiais de figo são os países da Bacia Arábica do Mediterrâneo e os Estados Unidos. Entre as nações que se destacam na produção deste pseudofruto, estão Turquia, Egito, Grécia, Irã, Marrocos, Espanha, Itália e Portugal.
No Brasil, o figo chegou por meio dos portugueses, no século XVI, tendo destaque no cultivo na região de Valinhos, no interior de São Paulo e em Minas Gerais.
Além disso, a região Sul do Brasil também cultiva bastante o figo verde, destinado à indústria, na fabricação de compotas e geleias
A safra gaúcha ocorre entre fevereiro e março, enquanto São Paulo e Minas Gerais colhem de novembro a abril.
Alguns botânicos, porém, destacam que o figo, assim como morango, caju, maçã e abacaxi, não é fruta, mas sim uma ?flor invertida?, (pseudofruto), com estruturas florais internas.
Ele é uma infrutescência, sendo um pseudofruto múltiplo, que se forma a partir da fusão de vários ovários de flores (sicônio). Cada flor contribui para a formação da estrutura final, assim como as da amendoeira ou da cerejeira.
A figueira possui grande capacidade de adaptação aos mais variados tipos, com restrições aos solos encharcados. Solos profundos, bem drenados e com boa capacidade de retenção de água são ideais para o cultivo do figo.
Possui alto poder antioxidante e vitaminas A, B1, B2, C, K e E em sua composição. Inclusive na versão seca. Ele tem ação laxativa suave e auxilia no combate a inflamações do sistema respiratório.
O figo auxilia a reduzir o risco de câncer, ajuda na constipação intestinal e preserva a saúde óssea. Além de prevenir e controlar a diabetes e a pressão arterial.
A polpa do figo é a parte comestível, sendo suculenta e rica em açúcar, com alto teor energético. No Brasil, o consumo se dá mais pelo pseudofruto industrializado, seco e desidratado.
Existem mais de 750 tipos de figos, que podem ser encontrados em vários tamanhos, formas e cores. Os mais comuns são os figos pretos, vermelhos, roxos, verdes e amarelos. No Brasil, os figos verde e roxo são os mais consumidos.
O figo turco é um dos mais famosos pseudofrutos secos e é muito apreciado na época natalina, enquanto no Budismo a figueira é uma árvore sagrada.
O figo é um ingrediente que pode ser utilizado para fazer geleias e compotas. Assim, a primeira pode ser uma ótima combinação com queijos de mofo branco, massa dura ou mofo azul
Já a segunda pode ser consumida pura, ou acompanhada com creme de leite ou com queijo Minas, por exemplo.
O figo também pode compor saladas ou outros pratos dando um toque adocicado e contrastando com ingredientes salgados.