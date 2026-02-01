A trama de Jurassic World Rebirth se passa cinco anos depois dos eventos de Jurassic World: DomÃ­nio. A sinopse do novo filme diz o seguinte: “A ecologia do planeta se mostrou um lugar inÃ³spito para os dinossauros. Os que restaram existem em ambientes equatoriais isolados, com climas que lembram aquele em que eles prosperaram uma vez”.