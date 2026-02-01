Por Flipar
A trama de Jurassic World Rebirth se passa cinco anos depois dos eventos de Jurassic World: DomÃnio. A sinopse do novo filme diz o seguinte: “A ecologia do planeta se mostrou um lugar inÃ³spito para os dinossauros. Os que restaram existem em ambientes equatoriais isolados, com climas que lembram aquele em que eles prosperaram uma vez”.
Com roteiro, portanto, de David Koepp, o filme tem direÃ§Ã£o de Gareth Edwards. No elenco, Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, entre outros.
Jurassic Park e Jurassic World encantam milhÃµes de pessoas em todo o mundo. E com o primeiro filme lanÃ§ado hÃ¡ 31 anos, muitos atores que caÃram nas graÃ§as do pÃºblico jÃ¡ morreram.
IntÃ©rprete do Dr. John Hammond, o rico criador do parque e fundador da empresa InGen, em Jurassic Park, o ator britÃ¢nico Richard Attenborough faleceu em 2014, aos 90 anos.
Considerado uma verdadeira lenda do cinema, teatro e TV, Richard Attenborough ganhou o Oscar de “Melhor Filme” pelo drama biogrÃ¡fico “Gandhi”, lanÃ§ado em 1982.
JÃ¡ em Jurassic World, o consagrado ator indiano Irrfan Khan interpretou Simon Masrani e morreu em 2020, aos 53 anos, apÃ³s uma longa batalha contra um tumor neuroendÃ³crino.
IntÃ©rprete do icÃ´nico Robert Muldoon, em Jurassic Park, o ator britÃ¢nico Bob Peck tambÃ©m faleceu em decorrÃªncia de um cÃ¢ncer, em 1999, aos 53 anos.
Em janeiro de 2011, aos 64 anos, Pete Postlethwaite morreu de cÃ¢ncer pancreÃ¡tico. O ator interpretou Roland Tembo, em “Jurassic Park: O Mundo Perdido”.
Richard Kiley, dublador do “guia virtual” instalado nos veÃculos do parque em Jurassic Park, faleceu em 1999, aos 77 anos. O ator ficou conhecido por “emprestar sua voz” para documentÃ¡rios sobre natureza e projetos cientÃficos.
Em “Jurassic Park: O Mundo Perdido”, Geno Silva interpretou o capitÃ£o da balsa que transportou os personagens do longa por terrenos perigosos. O ator morreu em 2020, aos 72 anos, apÃ³s complicaÃ§Ãµes da demÃªncia frontotemporal.
IntÃ©rprete da jovem Cheryl, em “Jurassic Park 3”, Sarah Danielle Madison morreu dormindo, em 27 de setembro de 2014, 21 dias apÃ³s completar 40 anos.
O dublÃª Tony McFarr, que assumiu o lugar do ator Chris Pratt em cenas de aÃ§Ã£o filmes da franquia “Jurassic Park”, tambÃ©m jÃ¡ morreu. Ele faÃ§eceu em casa, aos 47 anos, no dia 13/5/2024. Ele tambÃ©m substituiu Pratt em gravaÃ§Ãµes de “GuardiÃµes da GalÃ¡xia”. A mÃ£e do dublÃª nÃ£o informou a causa da morte.
Tony McFarr comeÃ§ou a carreira em 2011 na sÃ©rie “Bones”. Ele trabalhou em diversos longas, alÃ©m das franquias Jurassic Park e GuardiÃµes da GalÃ¡xia. Entre eles, “Jogos Vorazes: A EsperanÃ§a ? Parte 1”, “Velozes & Furiosos 7”, “CapitÃ£o AmÃ©rica: Guerra Civil” e muitos outros.
O primeiro filme da franquia foi “Jurassic Park – Parque dos Dinossauros”, lanÃ§ado em 1993, dirigido por Steven Spielberg e baseado no livro homÃ´nimo escrito por Michael Crichton.
No filme, os paleontÃ³logos Alan Grant e Ellie Sattler, vividos pelos atores Sam Neill e Laura Dern, e o matemÃ¡tico Ian Malcolm, interpretado por Jeff Goldblum, fazem parte do seleto grupo escolhido para visitar uma ilha habitada por dinossauros criados a partir de DNA prÃ©-histÃ³rico. PorÃ©m, os animais estÃ£o soltos e Ã caÃ§a.
Com o grande sucesso do primeiro filme, a sequÃªncia foi lanÃ§ada em 1997, com a produÃ§Ã£o chamada “Jurassic Park – O Mundo Perdido”, ainda com Spielberg na direÃ§Ã£o.
Neste filme, enquanto quase tudo em Jurassic Park foi destruÃdo, seus engenheiros parecem ter um segundo local, onde outros dinossauros estÃ£o escondidos.
A primeira trilogia Ã© encerrada em 2001, com o lanÃ§amento do filme “Jurassic Park 3”, dirigido por Joe Johnston.
Agora famoso, o paleontÃ³logo Alan Grant Ã© convencido a realizar uma excursÃ£o aÃ©rea pela Ilha Sorna, onde dinossauros clonados vivem em liberdade e sÃ£o estudados no ambiente natural. PorÃ©m, o aviÃ£o sofre um acidente, e as 7 pessoas ficam cercadas pelos carnÃvoros na ilha.
14 anos depois, sob direÃ§Ã£o de Colin Trevorrow, foi lanÃ§ado “Jurassic World – O Mundo dos Dinossauros”, em 2015. O ator Chris Pratt, na pele de Owen Grady, torna-se uma espÃ©cie de herÃ³i.
No filme, o Parque dos Dinossauros estÃ¡ aberto para visitaÃ§Ã£o, aparentemente sob controle. No entanto, um dos animais, resultado de experiÃªncia genÃ©tica, desenvolve alta inteligÃªncia e se torna uma ameaÃ§a para todos.
Em 2018, Ã© lanÃ§ado o filme “Jurassic World – Reino AmeaÃ§ado”, agora sob direÃ§Ã£o de J. A. Bayona.
Um vulcÃ£o prestes a entrar em erupÃ§Ã£o ameaÃ§a o Jurassic World, que estÃ¡ fechado. Claire e Owen decidem resgatar os dinossauros que lÃ¡ vivem livremente, sem a presenÃ§a humana, mas descobrem novas e aterrorizantes raÃ§as dos animais que ameaÃ§am o planeta.
No ano seguinte, em 2019, Ã© lanÃ§ado um curta-metragem chamado “Jurassic World – A Batalha de Big Rock”, com Colin Trevorrow voltando a assumir a direÃ§Ã£o.
Neste curta, uma famÃlia em um acampamento no Parque Nacional Big Rock participa de um grande confronto entre dinossauros e humanos.
Por fim, em 2022, Ã© lanÃ§ado o Ãºltimo filme da sÃ©rie, chamado “Jurassic World – DomÃnio”, novamente dirigido por Colin Trevorrow.
O filme se passa quatro anos apÃ³s a destruiÃ§Ã£o da Ilha Nublar e com os dinossauros vivendo e caÃ§ando ao lado de humanos em todo o mundo. Esse frÃ¡gil equilÃbrio Ã© o grande ponto-chave da produÃ§Ã£o.