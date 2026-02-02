Arqueólogos encontram necrópole com antigas “Tábuas da Maldição” usadas em rituais

Por Flipar

O cemitério, localizado abaixo de um hospital do século 18, chama a atenção por características atípicas, como a posição dos túmulos, a presença de tinta nos caixões de madeira e a ausência de vestígios de cremação.
Serviço Arqueológico de Orléans

Além disso, apenas homens foram enterrados no local, levando à hipótese de que pertenciam a um grupo específico, como profissionais de uma mesma profissão.
Serviço Arqueológico de Orléans

Outro achado intrigante foram diversas tábuas de maldição, comuns em rituais da época, enterradas nos túmulos.

Serviço Arqueológico de Orléans

Usadas para orações e pedidos aos deuses, essas placas eram fixadas em túmulos ou poços.

Serviço Arqueológico de Orléans

Uma das tábuas, escrita em gaulês ? uma língua celta extinta ?, foi achada perto das pernas de um homem enterrado junto com moedas e um vaso quebrado.
Reprodução do X @Lucius_Gellius

Após a descoberta, a tábua passou por um tratamento químico para evitar corrosão.
Reprodução do X @F_Desouche

Usando a técnica RTI (Reflectance Transformation Imaging), que amplia a visualização de superfícies, os especialistas conseguiram revelar as inscrições em letra cursiva, fornecendo detalhes sobre práticas religiosas e culturais da época.
Serviço Arqueológico de Orléans

Segundo Pierre-Yves Lambert, especialista em linguística celta, a tábua do túmulo F2199 é dedicada ao deus Marte e traz nomes de pessoas amaldiçoadas por ações consideradas injustas.
Serviço Arqueológico de Orléans

Outra tábua foi submetida à tomografia de raio-X, mas ainda não foi desenrolada virtualmente. As escavações terminam em janeiro, mas as análises seguirão nos laboratórios.
Reprodução do X @Lucius_Gellius

Orléans, onde as tábuas foram encontradas, é uma cidade histórica localizada no centro-norte da França, às margens do rio Loire, na região do Centro-Vale do Loire.
Nono vlf /wikimédia Commons

Com uma população de aproximadamente 117.000 habitantes (dados de 2022), a cidade é conhecida pela sua arquitetura impressionante e papel significativo na cultura e na política francesa.
Sfetcutamina29 /wikimédia Commons

Fundada na antiguidade, Orléans foi originalmente um importante assentamento gaulês chamado Cenabum, antes de se tornar uma cidade romana chamada Aurelianum, em homenagem ao imperador romano Aureliano.
wikimedia commons/Giovanni Dall'Orto

Um dos eventos mais marcantes da história de Orléans está ligado à Guerra dos Cem Anos (1337-1453). A cidade ficou famosa por seu cerco em 1429, quando Joana d’Arc liderou as tropas para libertar a cidade do domínio inglês.

wikimedia commons/domínio público

Orléans é também um importante centro cultural e educacional. A Universidade de Orléans, fundada em 1306, é uma das mais antigas da França.
Croquant/wikimédia Commons

A cidade possui um centro histórico encantador, com ruas estreitas e edifícios medievais bem preservados.
FFuse /wikimédia Commons

Entre suas atrações mais conhecidas está a imponente Catedral de Sainte-Croix, com uma arquitetura gótica magnífica.
GIRAUD Patrick/wikimédia Commons

Orléans também é conhecida por suas belas praças, como a Place du Martroi, que abriga uma estátua imponente de Joana d’Arc montada a cavalo.

Pier B. /wikimédia Commons

Os visitantes podem passear ao longo das margens do Loire, um rio classificado como Patrimônio Mundial pela UNESCO devido à sua importância histórica e paisagística.
- Flickr Laurent Hochart

Outros pontos de interesse incluem a Casa de Joana d’Arc, um museu dedicado à heroína, e o Hôtel Groslot (foto), um edifício renascentista que serviu como prefeitura e hoje é usado para eventos culturais.
- wikimedia commons/ Fab5669t

Orléans também ostenta uma excelente infraestrutura de transporte, bem conectada a Paris, que está situada a cerca de 120 km de distância.
Bmazerolles /wikimédia Commons

