Emirates mostra a evolução dos uniformes de sua tripulação em 4 décadas

2008 ? Com a chegada do Airbus A380 à sua frota, a Emirates apresentou um uniforme redesenhado por sua equipe interna em parceria com a marca britânica Simon Jersey. Mantendo as cores clássicas, o traje ganhou risca de giz e pregas que revelavam discretamente o vermelho característico da companhia. O chapéu foi redesenhado em formato de asa, com o logotipo aplicado lateralmente, enquanto os acessórios adotaram tons bordô.