De água doce ou salgada, peixes ideais para turbinar a saúde

Por Flipar

Veja os principais peixes consumíveis, seus benefícios para a saúde e como incorporá-los em uma rotina alimentar saudável e equilibrada.
Divulgação/Clube Extra

A tilápia ainda é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, que ajudam a controlar o sistema nervoso, e potássio, que ajuda a regular a pressão arterial.
Youtube/ Receitas do Kazu

Panga: Esse peixe costuma ser ótimo para crianças por conta de seu sabor e textura leves.
Governo do Ceará

Além disso, o panga já é vendido sem espinhas e pode ser preparado de diversas formas diferentes. Confira agora alguns peixes de água salgada!
reprodução youtube

Salmão: Frequentemente encontrado em águas frias de nações nórdicas, o salmão é um verdadeiro tesouro repleto de ômega 3 e outros lipídios.
Imagem de 8052601 por Pixabay

Atum: O consumo do atum em lata requer atenção. Por ter muito sódio e mercúrio em sua composição, é necessário consumir com moderação e sempre lavar muito bem antes de servir.
Bruno - Flickr

Por outro lado, o atum é uma ótima fonte de minerais, proteínas, ômega 3 e vitaminas que fazem bem para o corpo.

wikimedia commons Juicy Tuna Steak

Sardinha: Assim como o atum, a sardinha é outro tipo de peixe muito conhecido pela sua versão em lata. As recomendações para lavar bem também valem aqui.
Youtube/ Locais e Sabores

Com muitos benefícios, a sardinha é rica em cálcio, selênio, ferro, vitamina B12 e ômega 3.
Renato Loschiavo - Flickr

Esse peixe costuma combinar muito bem com limão e também conta com ômega 3, que traz diversos benefícios para a saúde.
Youtube/Canal CookFork

O sabor do cação também costuma ser acentuado e com uma textura bem macia.
Youtube/ Receitas do Kazu

Além disso, o bacalhau é um ótimo peixe para quem quer reequilibrar o colesterol e melhorar a saúde cardiovascular.
Pasqual Broch wikimedia commons

Para quem procura por peixes sem espinhas, ideal para crianças por exemplo, as principais sugestões são: Tilápia, Cação, Merluza e Linguado.
Youtube/Cumbuquinhas

