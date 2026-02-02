De água doce ou salgada, peixes ideais para turbinar a saúde

Por Flipar
Veja os principais peixes consumíveis, seus benefícios para a saúde e como incorporá-los em uma rotina alimentar saudável e equilibrada.
A tilápia ainda é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, que ajudam a controlar o sistema nervoso, e potássio, que ajuda a regular a pressão arterial.
Panga: Esse peixe costuma ser ótimo para crianças por conta de seu sabor e textura leves.
Além disso, o panga já é vendido sem espinhas e pode ser preparado de diversas formas diferentes. Confira agora alguns peixes de água salgada!
Salmão: Frequentemente encontrado em águas frias de nações nórdicas, o salmão é um verdadeiro tesouro repleto de ômega 3 e outros lipídios.
Atum: O consumo do atum em lata requer atenção. Por ter muito sódio e mercúrio em sua composição, é necessário consumir com moderação e sempre lavar muito bem antes de servir.
Por outro lado, o atum é uma ótima fonte de minerais, proteínas, ômega 3 e vitaminas que fazem bem para o corpo.
Sardinha: Assim como o atum, a sardinha é outro tipo de peixe muito conhecido pela sua versão em lata. As recomendações para lavar bem também valem aqui.
Com muitos benefícios, a sardinha é rica em cálcio, selênio, ferro, vitamina B12 e ômega 3.
Esse peixe costuma combinar muito bem com limão e também conta com ômega 3, que traz diversos benefícios para a saúde.
O sabor do cação também costuma ser acentuado e com uma textura bem macia.
Além disso, o bacalhau é um ótimo peixe para quem quer reequilibrar o colesterol e melhorar a saúde cardiovascular.
Para quem procura por peixes sem espinhas, ideal para crianças por exemplo, as principais sugestões são: Tilápia, Cação, Merluza e Linguado.