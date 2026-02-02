Idosa viveu 70 anos sem documento e só descobriu idade por exame da arcada dentária

Por Flipar
Ela é moradora de Caucaia, município de cerca de 375 mil habitantes da Região Metropolitana de Fortaleza.
Ela nunca estudou, não foi vacinada e viveu à margem de qualquer política pública.
?Essa pessoa foi sendo criada trabalhando e criando os filhos dessa família […] E ela envelheceu, as pessoas deixaram ela meio que de lado”, contou o defensor público.
?A dona Conceição é uma vitoriosa, é uma guerreira. Ela sobreviveu a uma pandemia sem acesso a uma vacina, sem acesso a um benefício, um programa de governo?, ressaltou Fernando Régis.
A decisão judicial, emitida pela 1ª Vara Cível de Caucaia, reconheceu oficialmente sua identidade e permitiu que ela escolhesse seu nome completo.
A idosa escolheu o nome Maria da Imaculada Conceição e o dia 8 de dezembro como data de seu aniversário.
Nesse dia, a comunidade católica comemora o Dia da Imaculada Conceição, santa da qual ela é devota.
A data escolhida por Conceição também é o Dia da Justiça. ?Foi uma coincidência muito feliz?, afirmou o defensor público.
Com os novos documentos em mãos, Conceição agora busca ser incluída no Cadastro Único (CadÚnico) para acessar benefícios sociais.