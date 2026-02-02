Capital do Havaí é terra natal do astro Jason Momoa

Por Flipar

Fundada em 1845, a cidade é conhecida por sua beleza natural, incluindo praias como Waikiki, e por sua importância histórica como capital do Reino Havaiano e, posteriormente, do estado americano.

Imagem de Cleo Maranski por Pixabay

Situada na costa sul da ilha de Oahu, Honolulu é a cidade mais ocidental e meridional dos Estados Unidos. Além disso, é o local mais distante do continente americano em termos de latitude e longitude.
Imagem de Rodrigo Vergara Tampe por Pixabay

Não há uma data certa sobre a chegada dos primeiros imigrantes polinésios à cidade. Antes de Cristo, o local teve a presença de uma comunidade oriunda da Polinésia.
Imagem de Klaus Dieter vom Wangenheim por Pixabay

Algumas descrições verbais indicam que no século XII haveria uma comunidade no local onde está hoje. Contudo, quando Kamehameha I conquistou Oahu na batalha de Nuuanu Pali, mudou a sua corte real da Ilha Havaí para Waikiki em 1804, voltando em 1809.
- Balazs Barnuc/Wikimédia Commons

Com a chegada do capitão inglês William Brown, em 1794, um grande número de navios estrangeiros visitou o porto, o que motivou a expansão de Honolulu.
- Imagem Pixabay

Em 1845, por decisão do rei Kamehameha III, Honolulu torna-se a capital do Reino do Havaí, substituindo a cidade de Lahaina, na ilha de Maui (que era capital do arquipélago desde 1820).
Imagem de Jed S por Pixabay

Assim, transformou-se numa capital moderna, com a construção de edifícios como a Catedral de Santo André, o Palácio ‘Iolani e Ali?i?lani Hale. Ela também virou o centro do comércio nas ilhas, com a fixação de grandes empresas.
Imagem de Michelle Pitzel por Pixabay

A queda da monarquia havaiana ocorreu em 1893, quando a rainha Lili?uokalani foi deposta por um golpe liderado por empresários americanos com o apoio de tropas dos Estados Unidos.
mar1865/Wikimédia Commons

O objetivo principal era anexar o Havaí aos Estados Unidos, o que aconteceu em 1898. O presidente americano Grover Cleveland rejeitou a anexação inicialmente, mas após sua saída e a ascensão de William McKinley, ela foi aprovada pelo Congresso em 1898.
ErgoSum88/Wikimédia Commons

O ataque japonês a Pearl Harbor, em Honolulu, em 7 de dezembro de 1941, foi um evento crucial da Segunda Guerra Mundial, marcando a entrada dos Estados Unidos no conflito. Resultou na destruição de navios, aeronaves e na perda de milhares de vidas.
Domínio Público/Wikimédia Commons

O USS Arizona Memorial é um museu, localizado em Pearl Harbor, que demarca geograficamente o antigo ancoradouro, afundado pelas tropas japonesas. Além disso, serve também como cemitério para as 1.102 vítimas do ataque no local, em 7 de dezembro de 1941.
JAYME PASTORIC/Wikimédia Commons

Apesar da segunda guerra mundial, a inclusão do Havaí como estado da União trouxe um salto econômico e um crescimento rápido para Honolulu.
Imagem de shannonmcc por Pixabay

A palavra “Honolulu” significa “baía protegida” ou “porto calmo” em havaiano. O nome reflete a localização da cidade em uma baía que oferece um refúgio seguro para embarcações.

ErgoSum88/Wikimédia Commons

Atualmente, Honolulu é uma cidade com muitos arranha-céus modernos e é o centro da indústria do turismo no Pacífico, com centenas de hotéis e milhares de quartos.
Flickr sudweeks1

Honolulu é um caldeirão cultural, refletindo a influência de povos polinésios, asiáticos e ocidentais, com destaque para a culinária diversificada e as tradições locais.

Flickr Pablo Best

Ela é um destino turístico global, atraindo visitantes com suas praias, clima tropical e paisagens deslumbrantes, como a famosa Diamond Head.

Frank Schulenburg/Wikimédia Commons

Honolulu abriga a Frota do Pacífico dos EUA e o importante porto de Pearl Harbor, um testemunho do papel estratégico da cidade na defesa.

- Domínio Público/Wikimédia Commons

A cidade possui um sistema de transporte público eficiente, conhecido como “The Bus”, que facilita a locomoção pela ilha.

Flickr Andrew Wertheimer

A chegada de trabalhadores de plantações da China, Japão, Filipinas, Coreia e outras partes da Ásia no século XIX enriqueceram a culinária havaiana. O arroz tornou-se um alimento básico, além do uso de soja, gengibre e outros condimentos asiáticos.
Flickr Aaron

O Iolani foi o único palácio Real usado como residência oficial por um monarca reinante no território dos Estados Unidos. Constitui uma Marca Histórica Nacional listada pelo National Register of Historic Places.
Coolcaesar/Wikimédia Commons

Honolulu Hale é a sede oficial do governo da cidade e do condado. Local das câmaras do prefeito de Honolulu e da Câmara Municipal. Na língua havaiana, hale significa casa ou edifício.
Flickr Andrew Wertheimer

Um dos maiores monumentos da natureza em Honolulu é o Diamond Head. Trata-se de uma gigantesca cratera formada há mais de 100 mil anos.
Eric Tessmer/Wikimédia Commons

Downtown, o movimentado centro político e comercial do Havaí, é conhecido por arranha-céus e pelo luxuoso Palácio ?Iolani. O Hawaii State Art Museum, por sua vez, exibe arte contemporânea local e atrai muitos curiosos e apaixonados ao longo do ano.
Flickr Aaron

