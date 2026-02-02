Capital do Havaí é terra natal do astro Jason Momoa

Por Flipar
Fundada em 1845, a cidade é conhecida por sua beleza natural, incluindo praias como Waikiki, e por sua importância histórica como capital do Reino Havaiano e, posteriormente, do estado americano.
Situada na costa sul da ilha de Oahu, Honolulu é a cidade mais ocidental e meridional dos Estados Unidos. Além disso, é o local mais distante do continente americano em termos de latitude e longitude.
Não há uma data certa sobre a chegada dos primeiros imigrantes polinésios à cidade. Antes de Cristo, o local teve a presença de uma comunidade oriunda da Polinésia.
Algumas descrições verbais indicam que no século XII haveria uma comunidade no local onde está hoje. Contudo, quando Kamehameha I conquistou Oahu na batalha de Nuuanu Pali, mudou a sua corte real da Ilha Havaí para Waikiki em 1804, voltando em 1809.
Com a chegada do capitão inglês William Brown, em 1794, um grande número de navios estrangeiros visitou o porto, o que motivou a expansão de Honolulu.
Em 1845, por decisão do rei Kamehameha III, Honolulu torna-se a capital do Reino do Havaí, substituindo a cidade de Lahaina, na ilha de Maui (que era capital do arquipélago desde 1820).
Assim, transformou-se numa capital moderna, com a construção de edifícios como a Catedral de Santo André, o Palácio ‘Iolani e Ali?i?lani Hale. Ela também virou o centro do comércio nas ilhas, com a fixação de grandes empresas.
A queda da monarquia havaiana ocorreu em 1893, quando a rainha Lili?uokalani foi deposta por um golpe liderado por empresários americanos com o apoio de tropas dos Estados Unidos.
O objetivo principal era anexar o Havaí aos Estados Unidos, o que aconteceu em 1898. O presidente americano Grover Cleveland rejeitou a anexação inicialmente, mas após sua saída e a ascensão de William McKinley, ela foi aprovada pelo Congresso em 1898.
O ataque japonês a Pearl Harbor, em Honolulu, em 7 de dezembro de 1941, foi um evento crucial da Segunda Guerra Mundial, marcando a entrada dos Estados Unidos no conflito. Resultou na destruição de navios, aeronaves e na perda de milhares de vidas.
O USS Arizona Memorial é um museu, localizado em Pearl Harbor, que demarca geograficamente o antigo ancoradouro, afundado pelas tropas japonesas. Além disso, serve também como cemitério para as 1.102 vítimas do ataque no local, em 7 de dezembro de 1941.
Apesar da segunda guerra mundial, a inclusão do Havaí como estado da União trouxe um salto econômico e um crescimento rápido para Honolulu.
A palavra “Honolulu” significa “baía protegida” ou “porto calmo” em havaiano. O nome reflete a localização da cidade em uma baía que oferece um refúgio seguro para embarcações.
Atualmente, Honolulu é uma cidade com muitos arranha-céus modernos e é o centro da indústria do turismo no Pacífico, com centenas de hotéis e milhares de quartos.
Honolulu é um caldeirão cultural, refletindo a influência de povos polinésios, asiáticos e ocidentais, com destaque para a culinária diversificada e as tradições locais.
Ela é um destino turístico global, atraindo visitantes com suas praias, clima tropical e paisagens deslumbrantes, como a famosa Diamond Head.
Honolulu abriga a Frota do Pacífico dos EUA e o importante porto de Pearl Harbor, um testemunho do papel estratégico da cidade na defesa.
A cidade possui um sistema de transporte público eficiente, conhecido como “The Bus”, que facilita a locomoção pela ilha.
A chegada de trabalhadores de plantações da China, Japão, Filipinas, Coreia e outras partes da Ásia no século XIX enriqueceram a culinária havaiana. O arroz tornou-se um alimento básico, além do uso de soja, gengibre e outros condimentos asiáticos.
O Iolani foi o único palácio Real usado como residência oficial por um monarca reinante no território dos Estados Unidos. Constitui uma Marca Histórica Nacional listada pelo National Register of Historic Places.
Honolulu Hale é a sede oficial do governo da cidade e do condado. Local das câmaras do prefeito de Honolulu e da Câmara Municipal. Na língua havaiana, hale significa casa ou edifício.
Um dos maiores monumentos da natureza em Honolulu é o Diamond Head. Trata-se de uma gigantesca cratera formada há mais de 100 mil anos.
Downtown, o movimentado centro político e comercial do Havaí, é conhecido por arranha-céus e pelo luxuoso Palácio ?Iolani. O Hawaii State Art Museum, por sua vez, exibe arte contemporânea local e atrai muitos curiosos e apaixonados ao longo do ano.