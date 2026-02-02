Mulher que morou em abrigo para população de rua virou cientista prestigiada

Por Flipar

Aos 16 anos, ingressou na universidade para estudar Farmácia na Universidade de Benin.

Wikimedia Commons/Offi gems

Movida pelo desejo de ser cientista, decidiu retornar ao Reino Unido com poucas posses e as três crianças pequenas.
Alice/Pixabay

Ele se mudou para o Reino Unido, tornou-se parceiro de pesquisa e marido de Ijeoma.
Divulgação/University College London

Juntos, eles desenvolveram nanopartículas que levam medicamentos diretamente ao local afetado no organismo, reduzindo efeitos colaterais e aumentando a eficácia.

Wikimedia Commons/Ijeoma F Uchegbu

O estudo se mostrou promissor para tratamentos de dor intensa, quimioterapia e até aplicação de medicamentos em partes de difícil acesso, como o cérebro ou a parte posterior dos olhos.
Reprodução

Veja mais Top Stories