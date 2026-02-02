Mulher que morou em abrigo para população de rua virou cientista prestigiada

Por Flipar
Aos 16 anos, ingressou na universidade para estudar Farmácia na Universidade de Benin.
Movida pelo desejo de ser cientista, decidiu retornar ao Reino Unido com poucas posses e as três crianças pequenas.
Ele se mudou para o Reino Unido, tornou-se parceiro de pesquisa e marido de Ijeoma.
Juntos, eles desenvolveram nanopartículas que levam medicamentos diretamente ao local afetado no organismo, reduzindo efeitos colaterais e aumentando a eficácia.
O estudo se mostrou promissor para tratamentos de dor intensa, quimioterapia e até aplicação de medicamentos em partes de difícil acesso, como o cérebro ou a parte posterior dos olhos.