Filmes que são remakes e pouca gente sabe

Do terror ao romance, vários sucessos do cinema nasceram de histórias já contadas décadas antes. Veja exemplos!
?Scarface?, 1983 (remake) ? Dirigido por Brian De Palma, o remake acompanha um imigrante cubano que se torna um poderoso gângster em Miami. O filme virou um ícone da cultura pop e ajudou a consagrar a carreira de Al Pacino.
?Caçador de Assassinos?, 1986 ? A primeira adaptação do livro de Thomas Harris retrata o policial Will Graham retornando ao serviço para perseguir um serial killer conhecido como ?Fada do Dente?.
?Dragão Vermelho?, 2002 ? A versão de 2002 trouxe Anthony Hopkins de volta ao papel de Hannibal Lecter, servindo como uma prequela de “O Silêncio dos Inocentes”, de 1991.
?A Lagoa Azul?, 1949 ? Pouca gente sabe que este clássico da “Sessão da Tarde” foi baseado em um filme de 1949. Ambas as versões foram adaptadas do romance de 1908 de Henry De Vere Stacpoole.
?A Lagoa Azul?, 1980 ? Estrelado por Brooke Shields e Christopher Atkins, o remake repete a trama com dois adolescentes isolados em uma ilha deserta descobrindo o amor e a maturidade.
“Onze Homens e um Segredo”, 1960 ? Com Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., o filme gira em torno de um ambicioso assalto a cassinos de Las Vegas.
“O Professor Aloprado”, 1963 ? Com Jerry Lewis, o filme é inspirado em “O Médico e o Monstro”, obra de Robert Louis Stevenson, e adota um estilo de comédia bem particular dos anos 1960.
?O Professor Aloprado?, 1996 ? No remake, Eddie Murphy interpreta vários personagens graças aos efeitos de maquiagem. A história segue um professor que cria uma fórmula para emagrecer e mudar a própria vida.
?O Fantástico Dr. Dolittle?, 1967 ? O filme original é um musical infantil estrelado por Rex Harrison que, apesar de grandioso e caro, foi um grande fracasso comercial.
?Dr. Dolittle?, 1998 ? A versão de 1998 trouxe Eddie Murphy para o papel principal, transformando o doutor em um cirurgião contemporâneo que redescobre a habilidade de conversar com os animais.
A versão com Eddie Murphy ainda ganhou uma continuação, lançada em 2001, e um novo remake, lançado em 2020, dessa vez protagonizado por Robert Downey Jr.
?Conflitos Internos”, 2002 ? Este thriller de Hong Kong estabeleceu a premissa de um policial infiltrado na máfia e de um mafioso infiltrado na polícia simultaneamente.
?Os Infiltrados?, 2006 ? O original gerou um remake dirigido por Martin Scorsese, estrelado por Leonardo DiCaprio e Matt Damon, e ambientado em Boston, nos Estados Unidos.
?Missão Matar?, 1988: Este telefilme do fim dos anos 1980 foi a primeira obra audiovisual a trazer o icônico personagem Jason Bourne e tinha um ritmo mais lento em relação ao remake.
?Asas do Desejo?, 1987 ? Dirigido pelo alemão Wim Wenders, o filme conta a história de um anjo que tem o desejo de se tornar humano quando se apaixona por um mortal.
?Cidade dos Anjos?, 1998 ? Onze anos depois, foi a vez de Nicolas Cage interpretar um anjo que se apaixona por uma cirurgiã humana ? vivida por Meg Ryan ? em Los Angeles.
“Os Homens que Não Amavam as Mulheres”, 2009 ? Esse suspense sueco foi a primeiro a levar a história do popular livro de Stieg Larsson para as telas, lançando a atriz Noomi Rapace como Lisbeth Salander.
?Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres?, 2011 ? Dirigido por David Fincher de ?Seven: Os Sete Crimes Capitais?), o remake é uma adaptação visualmente sombria do romance, estrelado por Daniel Craig e Rooney Mara.
?Ring – O Chamado?, 1998 ? O influente terror japonês, dirigido por Hideo Nakata, é frequentemente citado como um marco do cinema de terror asiático.
?O Chamado?, 2002 ? O original deu a origem à memorável versão norte-americana, estrelada por Naomi Watts. O longa popularizou a figura da menina Samara e a lenda da fita de vídeo amaldiçoada que mata o espectador em sete dias.
“O Galante Mr. Deeds”, 1936 ? Dirigido por Frank Capra, o filme mistura comédia e crítica social, com foco na mudança de um homem comum ao ser colocado sob holofotes.
?A Herança de Mr. Deeds?, 2002 ? O remake, lançado 66 anos depois, trouxe Adam Sandler no papel principal e aposta em um humor mais pastelão e ingênuo em relação ao original.
?Duna?, 1984 ? Dirigido por David Lynch, a obra foi uma tentativa ambiciosa de adaptar o romance de Frank Herbert em um único filme. Embora tenha se tornado cult, sofreu cortes do estúdio, tornando a narrativa apressada.
?Duna?, 2021 ? Em 2021, a nova versão do diretor Denis Villeneuve se propõe a ser uma adaptação mais grandiosa e séria da primeira metade do livro. A segunda parte, lançada em 2024, também foi sucesso de público e crítica.