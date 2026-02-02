Tábua de 4 milênios revela a ‘primeira reclamação da história’

Por Flipar
A mensagem vem da Babilônia, onde hoje fica o Iraque, uma região que já era um importante centro comercial na antiguidade.
O texto foi decifrado da escrita cuneiforme, um sistema que usava símbolos em forma de cunha marcados em tábuas de argila.
Especialistas acreditam que existiam muitas outras reclamações como essa, mas a maioria pode ter sido perdida durante o saque ao Museu Nacional do Iraque, ocorrido em 2003, em Bagdá.
A antiga cidade de Ur, onde a tábua foi encontrada, foi um importante centro sumério localizado na Mesopotâmia, próximo ao rio Eufrates, no atual Iraque.
Fundada por volta de 3.800 a.C., Ur prosperou especialmente durante o terceiro milênio a.C., quando se tornou um centro político, religioso e econômico de grande influência.
A cidade é famosa por seu imponente zigurate, uma espécie de templo em formato de pirâmide escalonada dedicado ao deus-lua Nanna (ou Sin), divindade protetora local.
A cidade também é associada ao patriarca bíblico Abraão, que, segundo a tradição, teria partido de Ur.
Arqueólogos já descobriram túmulos reais ricamente decorados, indicando uma elite com acesso a grande riqueza e elaborados rituais funerários.