Não é só o canal: Panamá tem atrações que poucos conhecem

E, há 121 anos, em 3/11/1903, o país declarou independência da Colômbia. Vamos, então, saber mais sobre os principais pontos desta simpática nação, que é muito mais do que o canal que liga o oceano Atlântico ao Pacífico.
Começando por Casco Viejo, centro histórico da Cidade do Panamá. Foi fundado em 1673 após a destruição da antiga cidade. É conhecido por sua arquitetura colonial, ruas de paralelepípedos e uma mistura de estilos que refletem a herança cultural da cidade.
Por lá há várias praças, igrejas e museus, além de uma vibrante vida noturna e ótimos restaurantes. É, assim, o principal ponto turístico do país norte-americano.
O Miraflores Visitor Center é um centro de visitantes localizado na eclusa de Miraflores, parte do Canal do Panamá.
Você também pode observar os navios passando pelas eclusas (engenharia hidráulica que permite que embarcações subam ou desçam os rios ou mares em locais com desníveis), o que é uma experiência incrível.
Já as Ilhas San Blas são um arquipélago composto por cerca de 365 ilhas, conhecido por suas praias de areia branca e águas cristalinas.
Administradas pela comunidade indígena Guna Yala, as ilhas oferecem contato com a cultura local, além de oportunidades para mergulho e relaxamento em um cenário paradisíaco.
A Calzada de Amador é uma estrada que liga várias ilhas ao continente, oferecendo vistas deslumbrantes da cidade e do Canal do Panamá.
É um ótimo lugar para passear, andar de bicicleta e aproveitar a brisa do mar. Também abriga diversos restaurantes, lojas e o Biomuseu.
Falando nele, o Biomuseu, projetado pelo famoso arquiteto Frank Gehry, é dedicado à biodiversidade do Panamá e à sua importância ecológica.
O museu apresenta exposições interativas que exploram a história natural do Panamá e seu papel como um ponto de conexão entre as Américas. A arquitetura colorida e única do edifício também é uma atração à parte.
O Parque Nacional Volcán Barú é uma área protegida localizada na província de Chiriquí, abrigando o ponto mais alto do Panamá, que se eleva a cerca de 3.474 metros. É um dos poucos lugares em que se pode observar o oceano Atlântico e o Pacífico ao mesmo tempo.
O parque é conhecido por sua rica biodiversidade, abrigando várias espécies de plantas e animais, muitas das quais são endêmicas da região. É um ótimo lugar para observação de aves e ecoturismo.
No entanto, foi apenas em 1903 que, com a ajuda dos Estados Unidos, o Panamá se tornou um país independente da Colômbia.
Essa intervenção americana foi motivada pela construção do Canal do Panamá, inaugurada em 1914 e que se tornou um dos principais corredores de transporte do mundo.
Os EUA controlaram o canal até 2000, quando a administração foi transferida para o Panamá, após um acordo assinado pelo general Omar Torrijos.
Com uma história rica, uma localização estratégica e um futuro promissor, ele se destaca como um ponto de convergência entre culturas, economias e histórias.
O Panamá transcende o seu canal icônico, oferecendo um rico patrimônio cultural e paisagens deslumbrantes. Mais do que apenas o “país do canal”, o Panamá exibe uma rica história cultural e natural, sendo um destino imperdível para os amantes das viagens.