Rato-canguru se hidrata com sementes secas e sobrevive no deserto sem água

Por Flipar

O processo de hidratação se dá por meio da chamada água metabólica ? resultado da digestão.
Flickr - Pacific Southwest Region

O organismo do rato-canguru é altamente adaptado à vida em ambientes áridos, com rins que produzem urina extremamente concentrada e fezes secas.
Flickr - Marshal Hedin

Além disso, seu comportamento noturno evita o forte calor durante o dia.
Flickr - SaguaroNPS

Ele costuma viver em tocas profundas, onde a umidade é maior. Com isso, esse animal não transpira, reduzindo ainda mais a perda de líquidos.
Reprodução/YouTube

Essas estratégias o tornam um dos animais terrestres mais eficientes em conservação hídrica.
Flickr - SaguaroNPS

Embora outros animais do deserto também tenham mecanismos para economizar água, poucos igualam o nível de eficiência do rato-canguru.

Reprodução/YouTube

Camelos, por exemplo, armazenam água no corpo, e jerboas (outros roedores) também obtêm água dos alimentos.
Salehdk999/Wikimedia Commons

Seu estudo fornece dados valiosos sobre evolução, adaptação ao clima seco e inspira soluções sustentáveis para a gestão da água em ambientes hostis e na agricultura.
iNaturalist/Juan Cruzado Cortés

O rato-canguru é nativo das regiões áridas da América do Norte, especialmente de desertos como o Arizona, Novo México e Califórnia.

Wikimedia Commons/Connor Long

Uma característica física marcante do rato-canguru são suas patas traseiras longas e fortes, que são adaptadas para o salto.

Reprodução/YouTube

Essa adaptação é crucial para sua locomoção, pois permite que ele pule rapidamente para escapar de predadores, similar aos cangurus.
Reprodução/YouTube

Para armazenar alimentos, o rato-canguru utiliza bolsas externas localizadas nas bochechas, que são forradas de pelos.
Reprodução/YouTube

Essas bolsas são usadas para transportar sementes para suas tocas subterrâneas, onde as armazenam para consumo futuro.
Reprodução/YouTube

Os ratos-canguru desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando na dispersão de sementes e servindo como presa para animais como cobras, raposas e corujas.
Reprodução/YouTube

Veja mais Top Stories