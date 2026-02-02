2 de fevereiro, Dia de Iemanjá: veja a importância da data

Por Flipar
As festividades começam geralmente na véspera, em 1/2, mas acontecem especialmente no dia 2, quando é de fato celebrado o Dia de Iemanjá.
Casas de espetáculos, restaurantes, bares e as ruas do bairro se enchem de uma extensa programação que inclui apresentações de artistas, bandas e DJs de diferentes estilos.
A Festa de Iemanjá é uma oportunidade para os fiéis expressarem sua devoção à orixá e agradecerem por suas bênçãos.
A adoração à Iemanjá começou no Brasil durante a época colonial, por intermédio da chegada de escravos africanos.
A veneração por Iemanjá também é encontrada em outras partes das Américas, como em Cuba, onde é chamada de Yemayá, e no Uruguai.
Por conta disso, seus seguidores, que são conhecidos como ?filhos de Iemanjá?, acreditam que ela tem controle total sobre o oceano. Muitas pessoas fazem orações pedindo sua permissão antes de entrar nas águas salgadas.
A conexão de Iemanjá com o mar também fez com que ela passasse a ser considerada protetora dos marinheiros e pescadores no Brasil.
A imagem de Iemanjá varia conforme as tradições locais, mas geralmente é representada como uma mulher majestosa, muitas vezes vestida em tons de azul e branco, segurando símbolos como conchas e peixes.
Em Salvador, a Festa de Iemanjá é uma das mais populares e valorizadas do ano, atraindo uma multidão imensa de fiéis e admiradores às praias do Rio Vermelho.
A festa começa na madrugada, com fogos de artifício e cânticos religiosos. Os fiéis e admiradores da orixá começam a chegar às praias cedo, carregando oferendas para a rainha do mar.
As oferendas são geralmente feitas de flores, frutas, velas, perfumes e outros objetos simbólicos.
Às primeiras horas da manhã, as oferendas são lançadas ao mar, em uma cerimônia que é acompanhada por muitos aplausos e gritos de alegria.
Além de Salvador, a Festa de Yemanjá também é celebrada em outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Olinda.
Entre as orações e oferendas à Iemanjá, os pedidos mais recorrentes são por proteção contra as más energias, saúde, prosperidade financeira, amor, entre outros.
Ainda de acordo com a crença, os filhos de Iemanjá precisam ser leais, determinados e empatia, ou seja, gostar de ajudar o próximo.