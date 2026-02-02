Grammy 2026: conheça a arena de Los Angeles que sediou a premiação

Por Flipar
A data marcou mais um capítulo na longa relação entre a arena e o influente evento da indústria fonográfica, reunindo artistas, compositores e produtores de diversas partes do mundo para celebrar os maiores feitos da música lançada entre agosto de 2024 e agosto de 2025.
No Brasil, a cerimônia foi exibida ao vivo a partir das 21h30, pelo canal pago TNT ou pelo streaming Max. O comando foi novamente com o comediante Trevor Noah, que apresentou o evento pela sexta edição consecutiva.
A música brasileira teve dois representantes na premiação, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia. Eles ganharam o prêmio de Melhor Álbum de Música Global com o disco ?Caetano e Bethânia Ao Vivo?, registro da turnê histórica que levou os dois artistas aos palcos de todo o país entre 2024 e 2025, celebrando décadas de trajetória e colaboração.
Inaugurada em 17 de outubro de 1999, a arena localizada no centro de Los Angeles começou sua trajetória sob o nome de Staples Center, fruto de um acordo de naming rights com a empresa Staples Inc., e rapidamente se consolidou como um dos espaços multiuso mais importantes dos Estados Unidos.
Em 25 de dezembro de 2021, o nome foi oficialmente alterado para Crypto.com Arena, após um novo acordo de direitos de nome com a plataforma de criptomoedas Crypto.com, em um dos maiores contratos desse tipo na história.
Desde sua abertura, a Crypto.com Arena se destacou não apenas por sua capacidade de sediar grandes eventos esportivos, mas também por se tornar o palco preferido para cerimônias de grande porte, especialmente o Grammy Awards.
A arena tem abrigado a premiação com grande regularidade ao longo das últimas décadas, sendo um dos locais mais frequentes da história do evento, que reconhece a excelência em gravações, composições e performances musicais.
Além de receber o Grammy, a arena é conhecida por sua versatilidade e pela ampla gama de eventos que acolhe ao longo do ano.
É casa de importantes equipes esportivas americanas. Entre eles, os Los Angeles Lakers e os Los Angeles Clippers na NBA (liga profissional de basquete).
Além disso, o Los Angeles Kings na NHL (liga profissional de hóquei no gelo) e o Los Angeles Sparks na WNBA (liga profissional de basquete feminino) sediam jogos no ginásio.
Ao longo de sua história, a Crypto.com Arena também recebeu jogos de All-Star Games, competições internacionais, shows de artistas consagrados e eventos especiais que vão desde convenções a lutas de boxe de alto nível.
Em 2004, Prince realizou shows da turnê “Musicology Live 2004ever” que transformaram a arena em um espaço de celebração artística e improviso, consideradas entre as mais memoráveis de sua carreira.
Taylor Swift lotou a arena em 2015 com a 1989 World Tour, em noites que entraram para a memória dos fãs. Madonna, os Rolling Stones e Paul McCartney também estão entre os nomes que deixaram sua marca no local.
Situada ao lado do Los Angeles Convention Center e integrada ao complexo de entretenimento L.A. Live, a Crypto.com Arena rapidamente se tornou um marco urbano e um dos espaços culturais mais importantes de Los Angeles.
Com capacidade que varia de acordo com o tipo de evento, a Crypto.com Arena comporta cerca de 20 mil espectadores em shows e apresentações musicais, podendo ter o layout ajustado para formatos mais intimistas ou para grandes produções de arena
Ao longo dos anos, a arena tem consolidado seu prestígio tanto entre fãs de esportes quanto entre admiradores de música e cultura pop.