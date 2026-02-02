Cientistas revelam doença que aniquilou bilhões de estrelas-do-mar

Por Flipar

A doença, que provoca lesões, perda de braços e decomposição dos tecidos, devastou mais de 20 espécies.
U Hd/Pixabay

A estrela-do-mar-girassol foi a espécie mais afetada, com perda de 90% da população nos primeiros cinco anos.

Flickr - Ed Bierman

Essa bactéria normalmente infecta mariscos e foi identificada no fluido celômico de exemplares vivos.
Matthew Gollop/Pixabay

?Essas descobertas resolvem uma questão de longa data sobre uma doença muito grave nos oceanos?, apontou Rebecca Vega Thurber, microbiologista marinha da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara.
pixmike/Unsplash

Essas florestas são consumidas por ouriços-do-mar que, por sua vez, são presas das estrelas-do-mar, o que explica o desequilíbrio.
Flickr - Szakács Ferenc

Seu corpo é coberto por uma carapaça calcária rígida, mas ainda assim flexível, e muitas apresentam cores vivas, como vermelho, azul, amarelo ou roxo.
Wikimedia Commons/Frédéric Ducarme

Uma das características mais impressionantes das estrelas-do-mar é sua capacidade de regeneração: se perderem um braço, podem reconstruí-lo com o tempo.
Sophia Hi/Pixabay

A alimentação das estrelas-do-mar varia conforme a espécie. No geral, se alimentam de moluscos, corais, algas ou matéria orgânica em decomposição.
Wikimedia Commons/Nami Del Mar

