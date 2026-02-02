Cientistas revelam doença que aniquilou bilhões de estrelas-do-mar

Por Flipar
A doença, que provoca lesões, perda de braços e decomposição dos tecidos, devastou mais de 20 espécies.
A estrela-do-mar-girassol foi a espécie mais afetada, com perda de 90% da população nos primeiros cinco anos.
Essa bactéria normalmente infecta mariscos e foi identificada no fluido celômico de exemplares vivos.
?Essas descobertas resolvem uma questão de longa data sobre uma doença muito grave nos oceanos?, apontou Rebecca Vega Thurber, microbiologista marinha da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara.
Essas florestas são consumidas por ouriços-do-mar que, por sua vez, são presas das estrelas-do-mar, o que explica o desequilíbrio.
Seu corpo é coberto por uma carapaça calcária rígida, mas ainda assim flexível, e muitas apresentam cores vivas, como vermelho, azul, amarelo ou roxo.
Uma das características mais impressionantes das estrelas-do-mar é sua capacidade de regeneração: se perderem um braço, podem reconstruí-lo com o tempo.
A alimentação das estrelas-do-mar varia conforme a espécie. No geral, se alimentam de moluscos, corais, algas ou matéria orgânica em decomposição.