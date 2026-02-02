‘Igrejas de ouro’ brasileiras têm acervo de valor inestimável

Por Flipar
O ouro pode ser encontrado em diversos elementos dessas igrejas. Ele reveste talhas em madeira, como os altares ornamentados e púlpitos esculpidos. Também está presente em esculturas sacras, molduras, cúpulas e até mesmo em detalhes de decorações e azulejos.
Outras cidades com esse tipo de riqueza no interior de igrejas são Recife, Belém, São Paulo e Rio de Janeiro. Veja algumas igrejas emblemáticas.
Igreja de São Francisco de Assis (Ouro Preto, 1766) ? Projetada por Aleijadinho, tem altar e teto pintados com detalhes dourados e imagens sacras valiosas.
Igreja de São Francisco de Assis (São João del-Rei, 1774) ? Com talha rococó dourada, tem um interior elegante e um imponente altar-mor em ouro.
Igreja da Ordem Primeira de São Francisco (Salvador, 1723) ? Conhecida como ?Igreja de Ouro?, tem interior barroco ricamente revestido em talha dourada, além de azulejos portugueses e obras de arte sacra de grande valor histórico.
Em fevereiro de 2015 , parte do teto da Igreja da Ordem Primeira de São Francisco, desmoronou. Uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas. O governo federal anunciou uma reforma.
Mosteiro de São Bento (Rio de Janeiro, 1671) ? Um dos interiores mais luxuosos do Brasil, com madeira entalhada e recoberta em ouro.
Mosteiro de São Bento (São Paulo, 1650) ? Seu altar-mor tem talha dourada belíssima e abriga um importante órgão de tubos histórico.
Historicamente, essas igrejas simbolizam o período do ouro no Brasil e a força da Igreja Católica na colonização. Elas foram centros de poder e ajudaram a moldar a sociedade da época. Muitas estão ligadas a importantes figuras da história brasileira.
Turisticamente, são grandes atrativos para visitantes do Brasil e do mundo. Suas obras de arte, desenhos, esculturas e talhas douradas encantam estudiosos e curiosos. Muitas dessas igrejas fazem parte de roteiros culturais e religiosos renomados.
Outro ponto é que o ouro muitas vezes está misturado com vernizes, tintas e outros materiais, tornando inviável sua extração sem causar danos irreparáveis. Assim, o verdadeiro valor desse ouro está no seu papel na história, na arte e na cultura do Brasil.