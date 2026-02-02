‘Náufrago’ da vida real: ex-milionário viveu sozinho por mais de 20 anos em ilha remota

Por Flipar
Ele decidiu abandonar a vida urbana e viveu por mais de 20 anos isolado em uma ilha remota da Austrália.
Em 1997, ele se mudou para a isolada Restoration Island, que fica no norte de Queensland.
Sua história chamou tanto a atenção que veículos como The Guardian, ABC Australia e Business Insider já produziram documentários sobre ele.
Glasheen permaneceu ali por meio de permissões temporárias que precisavam ser renovadas com alguma frequência.
Em 2017, ele chegou a receber ameaças de despejo do governo, mas conseguiu renovar sua permissão desde que mantivesse o local limpo e preservado.
O australiano levava uma rotina autossuficiente e minimalista: planta alimentos, pesca, cria galinhas e reaproveita materiais trazidos pelo mar.
Apelidada de ?o náufrago de Restoration Island?, a história de Glasheen virou uma lenda local.
Glasheen contou que documentou duas décadas do seu cotidiano na ilha em diários e anotações. Ele também recebeu propostas para transformar sua história em filme.
?As pessoas passam a vida correndo atrás de mais coisas. Eu só precisei perder tudo para perceber o que realmente importa”, ressaltou.
A ilha tem uma importância histórica, pois foi o local onde o explorador Capitão William Bligh e 18 membros da sua tripulação desembarcaram em 29 de maio de 1789, após o famoso Motim do Bounty.